مقتل 481 مسلحا من طالبان على أيدي القوات الأفغانية الشهر الماضي

أعلن الجيش الأفغاني، اليوم السبت، أن قوات الأمن قتلت نحو 481 من مسلحي طالبان وأصابت 273 منهم على مدار الشهر الماضي، في عمليات أجريت في مناطق مختلفة بمقاطعة فارياب شمالي البلاد.



وأوضح الجيش، في بيان بثته وكالة أنباء (خامه برس) الأفعانية، أن قوات الأمن شنت العديد من العمليات المخطط لها، كما شنت غارات ليلية وغارات جوية مستهدفة خلال هذه الفترة.



وذكر البيان أن قوات الأمن ألقت القبض أيضا على 56 مسلحا خلال هذه العمليات، ولم تعلق حركة طالبان على هذه الأنباء حتى الآن.