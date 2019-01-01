إصابة فلسطينيين بينهم صحفية في قمع الاحتلال بالقدس

أصيبت، مساء اليوم السبت، المصورة الصحفية الفلسطينية آيات عرقاوي بقنبلة غاز في خاصرتها، وعدد آخر بالاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز على المشاركين في فعالية مناصرة حي وادي الحمص.



وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال أطلقت على المشاركين في خيمة الاعتصام التي تم نصبها اليوم، في المنطقة خارج الجدار القريبة من قرى دار صلاح، والنعمان والخاص شرق مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية، قنابل الغاز والصوت، ما أدى لإصابة الصحفية عرقاوي وعدد آخر بالاختناق، من بينهم رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف.



كانت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وإقليم حركة فتح في بيت لحم، قد نظمت اليوم، فعاليات مناصرة لحي واد الحمص في بلدة صورباهر.



وأقام المشاركون خيمة الاعتصام خارج الجدار المحاذي لقرى دار صلاح والنعمان والخاص، على أن تكون الخيمة حاضنة للفعاليات المناهضة لسياسة المحتل الهادفة الى هدم أكثر من 100 شقة سكنية.



وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف إن هذه الفعاليات جزء من الحملة الواسعة التي ستنطلق سياسيا ودبلوماسيا وقانونيا وشعبيا لحماية وادي الحمص وصورباهر بشكل عام، وسيكون هناك فعاليات أسبوعية لتسليط الضوء على جرائم الاحتلال وفضحها.



يذكر أن قوات الاحتلال كانت قد هدمت خيمة الفعاليات التي تم نصبها في العاشر من الشهر الجاري، واعتدت على المواطنين وأصابت عددا منهم بالاختناق.