محافظ قنا: افتتاح أول وحدة غسيل كلوي للأطفال الأسبوع الجاري

أكد محافظ قنا عبد الحميد الهجان أنه سيتم افتتاح أول وحدة غسيل كلوي للأطفال على مستوى محافظات جنوب الصعيد من محافظة سوهاج وحتى محافظة أسوان بمستشفى قنا العام خلال الأسبوع الجاري - بالتعاون مع جمعية بنك الشفاء المصري - والتي تعد طفرة في تقديم الخدمة الطبية لأبناء المحافظة.



وأضاف المحافظ - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن الافتتاح يأتي بعد الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية وتوفير كافة الأجهزة.



من ناحيته، قال مدير مستشفي قنا العام الدكتور محمد الديب إنه تم الانتهاء من تنفيذ محطة مياه وتجهيز الوحدة الجديدة بتكلفة تتجاوز 300 ألف جنيه، مشيرا إلى أن الوحدة تضم 5 ماكينات للغسيل الكلوي للأطفال تقدر قيمتها بمليونين و500 ألف جنيه وتعد إضافة جديدة للمنظومة الطبية بمديرية الصحة بالمحافظة، والتي شهدت العديد من الإضافات كان منها افتتاح وحدة القسطرة القلبية بمستشفى قنا العام.