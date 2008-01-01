فيلم كارتون روسي ينال جائزة في مهرجان Animator الدولي

منح فيلم الرسوم المتحركة "5 دقائق في الطريق إلى البحر"، جائزة "بيجاسوس الفضي" في مهرجان Animator البولندي الدولي الـ12 لأفلام الرسوم المتحركة.



وهي جائزة ثانية بعد جائزة "بيجاسوس الذهبي" حسب تقييم لجنة التحكيم في المهرجان.



وجاء في بيان أصدرته شركة "ريكي" الروسية التي تولت تمويل إخراج الفيلم في ورشة "بطرسبورج" للرسوم المتحركة أن فيلم "5 دقائق في الطريق إلى البحر"من إخراج الروسية، ناتاليا ميرزويان، سبق له أن نال 20 جائزة سينمائية روسية ودولية، الأمر الذي يفتح أمامه طريقا لإدراجه على القائمة الطويلة لجائزة أوسكار السينمائية الأمريكية بفئة أفلام الكارتون.



يذكر أن Animator هو من أكبر المهرجانات الدولية المتخصصة في أفلام الرسوم المتحركة والذي يقام منذ عام 2008. ويشارك فيه كل عام ما يزيد من 300 فيلم كارتون من مختلف بلدان العالم.