السبت 20 يوليه 2019 الموافق 17 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads
ads

عالم

وزير لبناني: إقرار البرلمان لموازنة 2019 خطوة جيدة لتحريك الاقتصاد

السبت 20/يوليه/2019 - 06:08 م
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
ads
أكد وزير شئون المهجرين في لبنان غسان عطا الله، أن إقرار المجلس النيابي لموازنة عام 2019، يمثل خطوة جيدة ستنعكس بصورة إيجابية على حركة الاقتصاد في البلاد، وستطلق العمل في العديد من المشروعات التي كانت متوقفة.

وقال وزير المهجرين - في كلمة له خلال جولة له اليوم بمحافظة بعلبك الهرمل (شمالي شرق البلاد) - إن الموازنة لا تتضمن كافة الإصلاحات المرجوة التي كان التيار الوطني الحر (الفريق السياسي للوزير) يطمح لتحقيقها، غير أنها تشكل تقدما نحو الأمام على الصعيدين المالي والاقتصادي.

وأشار إلى أن الحكومة ستعكف اعتبارا من الشهر المقبل على العمل على إعداد موازنة عام 2020 حتى يمكن إنجازها وتقديمها إلى البرلمان في المواقيت التي حددها الدستور اللبناني.

وكان مجلس النواب اللبناني، قد أقر مساء أمس، وبأغلبية كبيرة، الموازنة العامة للدولة عن عام 2019، بعد تأخر دام 7 أشهر عن موعدها الدستوري الطبيعي.

وتتضمن الموازنة الجديدة تقشفا كبيرا وخفضا ملحوظا في النفقات العمومية في مختلف الوزارات والهيئات ومؤسسات الدولة، في محاولة للسيطرة على العجز الكبير المتنامي، والذي وصل في موازنة 2018 إلى 5ر11% إلى الناتج المحلي، في ظل ضعف كبير في إيرادات.

ويستهدف لبنان من إقرار "موازنة إصلاحية" إرسال إشارات إيجابية إلى المجتمع الدولي، خاصة المؤسسات الدولية المعنية بالاقتصاد والمال والتصنيفات الائتمانية، والدول المانحة خلال مؤتمر باريس الدولي لدعم الاقتصاد والبنى التحتية اللبنانية (سيدر) أن الدولة اتخذت مسارا مغايرا في سياساتها المالية والاقتصادية، بما يمكن البلاد من جذب المزيد من المساعدات والاستثمارات الأجنبية.

وأسفر مؤتمر سيدر الذي عقد في شهر أبريل من العام الماضي، عن قروض ميسرة ومنح بقيمة تقارب 12 مليار دولار لصالح لبنان لدعم اقتصاده والبنى التحتية به، شريطة إجراء إصلاحات مالية واقتصادية وإدارية وهيكلية.

واستغرق إعداد الموازنة في مجلس الوزراء شهر مايو الماضي بالكامل، أعقبها 22 يوما من المناقشات داخل لجنة المال والموازنة بمجلس النواب. حيث جاء تأخر وضع الموازنة وإقرارها جراء الخلافات العميقة بين القوى السياسية اللبنانية والتي تسببت في تأخير تشكيل الحكومة على مدى نحو 9 أشهر (من مايو 2018 وحتى 31 يناير 2019) وهو الأمر الذي انعكس سلبا على مسار إعداد الموازنة.

ويمر لبنان بأزمة مالية واقتصادية حادة، حيث يعاني من تباطؤ في معدل النمو الذي بلغ خلال النصف الأول من العام الحالي صفر%، إلى جانب الدين العام الذي يبلغ نحو 86 مليار دولار، كما أن نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 150%، فضلا عن عجز كبير مقارنة بالناتج المحلي بلغ 5ر11 %، ونسبة بطالة بنحو 35%، علاوة على تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي العام.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 9 ساعات

ليفربول يمنح صلاح أعلى راتب فى "البريميرليج"

منذ ساعتين و 53 دقيقة

280 مليون جنيه أرباح مصر من بث بطولة أمم إفريقيا 2019

منذ حوالي 14 ساعة

بالصور... "روجينا" تُتوج بلقب ملكة جمال العنب من الإسكندرية

منذ يوم

المصري المعتدى عليه في رومانيا يكشف تفاصيل واقعة الطائرة

ads

الصور

image description

مباراة السنغال والجزائر في نهائي كأس الأمم الإفريقية

image description

حفل ختام بطولة كأس الأمم الإفريقية

image description

بالصور.. حفل مبهر في ختام كأس الأمم الإفريقية

image description

أول فوج للحجاج يغادر القاهرة

image description

استئصال ورم سرطانى لسيدة وزنه 25 كيلو بأسوان (صور)

ads

الأكثر قراءة

السكة الحديد: غرامة مالية ضخمة على من يستقل المرفق باشتراك منتهٍ

بلاغ يطالب بالقبض على المعلق الجزائري حفيظ دراجى

الحرس الثوري الإيراني يحتجز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز

"الآثار" تحقق في بصق زائر جزائرى على الملك سقنن رع

ستوديو

محلل اقتصادي يكشف خطة الحكومة اللبنانية لسد عجز الموازنة

الجزائر تحتل التشكيلة المثالية لأمم إفريقيا 2019

رسميا.. اتحاد الكرة يخطر الاتحاد الدولي "فيفا" باستقالته

ما حكم أداء فريضة الحج عن شخص آخر؟.. الجندي يجيب (فيديو)

ads

رياضة

أستون فيلا يتوصل لاتفاق مبدئي لضم تريزيجيه

يوفنتوس يحدد 100 مليون يورو للتنازل عن نجمه الأرجنتيني ديبالا

جاري يتخطى ديلبونيس إلى نهائي بطولة باشتاد المفتوحة

حارس الإمارات: الاستهانة بالمنافسين مرفوضة

الرئيس نيوز

تقرير الحالة الإيرانية: كيف أصيب ملالي طهران بـ"الجنون السياسي"؟

تأييد سجن مغنية تركية بتهمة "إهانة" أردوغان

أوروبا تدخل على خط "حرب الناقلات" بين بريطانيا وإيران

رئيس "النواب": مصر ربحت احترام أصدقائها في أفريقيا والعالم بـ"بطولة الأمم"

منوعات

فيلم كارتون روسي ينال جائزة في مهرجان Animator الدولي

"جوجل" تطلق مجموعة جديدة من الأيقونات التعبيرية لـ"أندرويد كيو"

"إنستجرام" تحذر مستخدمى منصتها قبل حذف حساباتهم

"إنستجرام" تحذر مستخدمى منصتها قبل حذف حساباتهم

كشكول

ننشر الإجابة النموذجية لامتحان "الإستاتيكا" لطلاب الثانوية الأزهرية 2019

ناصر شحاته مديرا لجنوب الجيزة التعليمية بعد اعتذار المرشح السابق

فتح باب تسجيل رغبات القبول لطلاب تنسيق المرحلة الأولى

تعليم الإسماعيلية: جاهزون لامتحان الفرصة الثانية للأول الثانوي

إسلام سياسي

داعشية بريطانية سابقة تحارب التطرف الإسلامي

جمال حشمت يؤسس مركزا بحثيا للتحريض ضد مصر

أبوقتادة الفلسطيني يحذر عناصر الجماعات الإرهابية بأوروبا من صفقات الترحيل

هاني السباعي: قناة الجزيرة أصبحت بوقًا للملالي وقطر مدرسة التدليس

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود
حميد أحداد يلوح بالرحيل عن الزمالك
ماجد حبته
الإسرائيليون الدواعش
بسنت حسن
رحل فارس السينما وناسكها
د.كريمة الحفناوى
«ز. ر. ع» زرع.. و«ح. ص. د» حصد
المزيد

الثقافة

"سراديب نافوخي" على طاولة ورشة الزيتون الإثنين المقبل

احتفالية تدشين خطة تجوال عروض بيت المسرح بالسلام

مسرح جمصة الصيفي يستقبل أولي عروض "بحر الهوي"

الكاتب "أسامة غريب" بضيافة مركز الهالة الثقافي الليلة

صفحتنا ع الفيس بوك