الجيش اليمني يحبط تسللا للحوثيين بالضالع

أحبطت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم السبت، محاولة تسلل لمليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية "قعطبة" شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد.



وذكر موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن عناصر من المليشيا حاولت التسلل - فجر اليوم - باتجاه مواقع الجيش الوطني في جبهة "باب غلق"، شمالي غرب مديرية "قعطبة" إلا أن قوات الجيش، مسنودة بالمقاومة الشعبية أفشلت تلك المحاولة.



وأسفرت المواجهات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيات، فضلا عن أسر عدد منهم.