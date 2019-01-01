مقتل شخص وفقد 6 فى سيول تجتاح شمال تركيا

ذكرت محطة سي.إن.إن ترك اليوم السبت، أن شخصًا واحدًا على الأقل قُتل واعتبر ستة آخرون في عداد المفقودين بعد سيول نتجت عن أمطار غزيرة هطلت على شمال تركيا.



وأظهرت مقاطع مصورة يوم الخميس، في إقليم دوزجه وبلدة أكجاكوجا، في شمال البلاد منزلًا منهارًا، بينما جرفت مياه السيول السيارات.



وقالت قوات الدرك التركية في بيان مكتوب إن السلطات أجلت ما لا يقل عن 69 شخصًا بطائرات هليكوبتر بعدما تقطعت بهم السبل في المناطق التي أغرقتها السيول، كما نشرت أيضًا مقطعًا يظهر عملية إجلاء أمس الجمعة.



واستمرت عمليات البحث والإنقاذ، اليوم السبت، لإخلاء القرى الغارقة والعثور على ستة مفقودين.