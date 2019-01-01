تجديد حبس 3 متهمين بمشاركة جماعة إرهابية فى تنفيذ أغراضها 45 يوما

جددت محكمة جنايات القاهرة، حبس "خالد ب، و"مهاب م"، و"أيمن م" 45 يوما على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة النيابة، فى اتهامهم بمشاركة جماعة إرهابية أسست على خلاف القانون وأحكامه، فى تنفيذ أغراضها، ونشر أخبار كاذبة مم شأنها الإضرار بالأمن القومى.



وأسندت النيابة للمتهمين بالقضية 1739 حصر أمن دولة عليا، اتهامات مشاركة جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.



كما أسندت النيابة إليهم عدة جرائم منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها، وحيازة وإحراز منشورات للدعوة للمشاركة فى تظاهرات ضد الدولة، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأغراض الجماعة الإرهابية.