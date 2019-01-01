النيابة تأمر بتشريح جثة صاحب شركة عثر عليه مقتولًا داخل منزله بالهرم

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بتشريح جثة صاحب شركة عثر عليه مقتولًا داخل مسكنه بالهرم، وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص به، للوقوف على ظروف وملابسات وفاته.



وكشفت مناظرة النيابة لجثة المجني عليه أنه توفي نتيجة الاعتداء عليه بآلة حادة.



تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه بالهرم، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة صاحب شركة، وهو شرطى سابق بالمعاش، مصابا بجرح بالرأس.



وحرر محضر بالواقعة، وجارى تكثيف التحريات، لكشف غموض الحادث، وتولت النيابة التحقيق.