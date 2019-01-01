"جوجل" تطلق مجموعة جديدة من الأيقونات التعبيرية لـ"أندرويد كيو"

أعلنت شركة "جوجل" الأمريكية، عملاق محركات البحث على الإنترنت، إطلاق مجموعة جديدة من الأيقونات التعبيرية مع النسخة المقبلة من نظام تشغيل الأجهزة المحمولة "أندرويد كيو"، المقرر إطلاقها خلال شهر أغسطس المقبل.



ويأتي ذلك بعد نحو يوم فقط من إعلان شركة "أبل" عن إطلاق مجموعتها الجديدة من الأيقونات التعبيرية.



وكان اتحاد اليونيكود قد كشف في شهر فبراير الماضي عن الأيقونات الجديدة، التي ستسمح لشركتي "أبل" و"جوجل" بإنتاج صور للأشخاص ذات تعابير جمالية فريدة.



وتركز المجموعتان- 65 أيقونة لـ"جوجل"، و59 أيقونة لـ"أبل"- على التنوع والشمولية هذا العام بأيقونات ترسم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وأزواج من أجناس وأعراق مختلفة، فضلًا عن أنواع جديدة من الحيوانات والأغذية والأنشطة والأوجه الباسمة.



من المتوقع أن تطرح "أبل" أيقوناتها التعبيرية على أجهزتها بنهاية العام الجاري، إلى جانب إصدارها نظامها التشغيلي "آي أوه إس 13" في سبتمبر المقبل، في حين ستطلق "جوجل" أيقوناتها الجديدة في إصدارة نظام "أندرويد كيو" المقرر إطلاقه في شهر أغسطس المقبل.