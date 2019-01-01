السبت 20 يوليه 2019 الموافق 17 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads
ads

عالم

الفيضانات والانهيارات الأرضية تحصد أرواح 350 شخصًا في جنوب آسيا

السبت 20/يوليه/2019 - 05:38 م
جريدة الدستور
طباعة
ads
قال مسئولون إن أكثر من 350 شخصًا لقوا حتفهم نتيجة الفيضانات والانهيارات الأرضية في منطقة جنوب آسيا، نتيجة الأمطار الموسمية الغزيرة التي هطلت خلال الأسابيع القلائل الماضية.

وحتى الآن، تم تسجيل 184 وفاة في الهند و90 في نيبال و41 في باكستان و37 في بنجلاديش، منذ أن بدأت موجة هطول الأمطار الأحدث مطلع يوليو الجاري.
وبالرغم من أن الأمطار بدأت تهدأ ومع انحسار مياه الفيضانات اليوم السبت، لا يزال الوضع حرجًا عبر أنحاء واسعة من المنطقة التي لا تزال تغمرها المياه.
وقال مسئول بإدارة الكوارث في ولاية بيهار شرقي الهند: "وصلت حصيلة الوفيات (في الولاية) إلى 92 شخصًا يوم الجمعة مع عثور عمال الإنقاذ على مزيد من الجثث.. ولا يزال الوضع قاتمًا".
وأضاف المسئول أن "إجمالي 114 ألفًا و721 شخصًا يقيمون حاليًا في مُخيمات إغاثة، حيث غمرت المياه قراهم والطرق".
وتضرر أكثر من ستة ملايين شخص في بيهار جراء الفيضانات المدمرة.
وقال أخيل داس، المتحدث باسم وحدة إدارة الكوارث في ولاية أسام، إن 50 شخصًا لقوا حتفهم في الولاية بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية. وتضرر أكثر من 6 ملايين شخص ويقيم أكثر من 20 ألف شخص في مخيمات الإغاثة.
وأتلفت المياه مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية والمنازل والبنية التحتية في كلتا الولايتين.
وذكرت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في باكستان إن 41 شخصًا لقوا حتفهم جراء الفيضانات والحوادث ذات الصلة بهطول الأمطار حتى يوم الخميس.
ويتضمن ذلك العدد 22 شخصًا في الشطر الخاضع لإدارة باكستان من إقليم كشمير.
وفي نيبال، ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 90 شخصًا، لكن الأمطار ومياه الفيضانات تنحسر حاليًا.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 9 ساعات

زيدان يتحدث عن مستقبل جاريث بيل وخاميس

منذ حوالي 4 ساعات

قاتل عشيقته بمدينة نصر: "خانتنى فموتها"

منذ حوالي 23 ساعة

الحرس الثوري الإيراني يحتجز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز

منذ حوالي 4 ساعات

السكة الحديد: غرامة مالية ضخمة على من يستقل المرفق باشتراك منتهٍ

ads

الصور

image description

مباراة السنغال والجزائر في نهائي كأس الأمم الإفريقية

image description

حفل ختام بطولة كأس الأمم الإفريقية

image description

بالصور.. حفل مبهر في ختام كأس الأمم الإفريقية

image description

أول فوج للحجاج يغادر القاهرة

image description

استئصال ورم سرطانى لسيدة وزنه 25 كيلو بأسوان (صور)

ads

الأكثر قراءة

السكة الحديد: غرامة مالية ضخمة على من يستقل المرفق باشتراك منتهٍ

بلاغ يطالب بالقبض على المعلق الجزائري حفيظ دراجى

الحرس الثوري الإيراني يحتجز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز

"الآثار" تحقق في بصق زائر جزائرى على الملك سقنن رع

ستوديو

محلل اقتصادي يكشف خطة الحكومة اللبنانية لسد عجز الموازنة

الجزائر تحتل التشكيلة المثالية لأمم إفريقيا 2019

رسميا.. اتحاد الكرة يخطر الاتحاد الدولي "فيفا" باستقالته

ما حكم أداء فريضة الحج عن شخص آخر؟.. الجندي يجيب (فيديو)

ads

رياضة

أستون فيلا يتوصل لاتفاق مبدئي لضم تريزيجيه

يوفنتوس يحدد 100 مليون يورو للتنازل عن نجمه الأرجنتيني ديبالا

جاري يتخطى ديلبونيس إلى نهائي بطولة باشتاد المفتوحة

حارس الإمارات: الاستهانة بالمنافسين مرفوضة

الرئيس نيوز

تقرير الحالة الإيرانية: كيف أصيب ملالي طهران بـ"الجنون السياسي"؟

تأييد سجن مغنية تركية بتهمة "إهانة" أردوغان

أوروبا تدخل على خط "حرب الناقلات" بين بريطانيا وإيران

رئيس "النواب": مصر ربحت احترام أصدقائها في أفريقيا والعالم بـ"بطولة الأمم"

منوعات

فيلم كارتون روسي ينال جائزة في مهرجان Animator الدولي

"جوجل" تطلق مجموعة جديدة من الأيقونات التعبيرية لـ"أندرويد كيو"

"إنستجرام" تحذر مستخدمى منصتها قبل حذف حساباتهم

"إنستجرام" تحذر مستخدمى منصتها قبل حذف حساباتهم

كشكول

ننشر الإجابة النموذجية لامتحان "الإستاتيكا" لطلاب الثانوية الأزهرية 2019

ناصر شحاته مديرا لجنوب الجيزة التعليمية بعد اعتذار المرشح السابق

فتح باب تسجيل رغبات القبول لطلاب تنسيق المرحلة الأولى

تعليم الإسماعيلية: جاهزون لامتحان الفرصة الثانية للأول الثانوي

إسلام سياسي

داعشية بريطانية سابقة تحارب التطرف الإسلامي

جمال حشمت يؤسس مركزا بحثيا للتحريض ضد مصر

أبوقتادة الفلسطيني يحذر عناصر الجماعات الإرهابية بأوروبا من صفقات الترحيل

هاني السباعي: قناة الجزيرة أصبحت بوقًا للملالي وقطر مدرسة التدليس

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود
حميد أحداد يلوح بالرحيل عن الزمالك
ماجد حبته
الإسرائيليون الدواعش
بسنت حسن
رحل فارس السينما وناسكها
د.كريمة الحفناوى
«ز. ر. ع» زرع.. و«ح. ص. د» حصد
المزيد

الثقافة

"سراديب نافوخي" على طاولة ورشة الزيتون الإثنين المقبل

احتفالية تدشين خطة تجوال عروض بيت المسرح بالسلام

مسرح جمصة الصيفي يستقبل أولي عروض "بحر الهوي"

الكاتب "أسامة غريب" بضيافة مركز الهالة الثقافي الليلة

صفحتنا ع الفيس بوك