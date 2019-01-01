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عالم

ميركل تكرم الضباط الذين حاولوا اغتيال هتلر قبل 75 عامًا

السبت 20/يوليه/2019 - 05:37 م
جريدة الدستور
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وضعت المستشارة الألمانية إكليلًا من الزهور، اليوم السبت، تكريمًا لضباط الجيش الذين حاولوا اغتيال أدولف هتلر يوم 20 يوليو عام 1944.

ووضع الضباط حقيبة ملغومة أسفل طاولة في المقر العسكري لهتلر، الذي كان يعرف باسم "عرين الذئب"، وانفجرت بالفعل، لكن هتلر نجا من الاغتيال.

وبعد ذلك بفترة وجيزة أعدم بعض المشاركين في المخطط بينما انتحر بعضهم.

وفي مراسم أقيمت في برلين لإحياء ذكرى محاولة الاغتيال الفاشلة، وضعت ميركل إكليلًا من الزهور في الموقع الذي أطلق فيه الرصاص على بعض منفذي المحاولة.

وأشادت بجميع أفراد المقاومة، وقالت إن أعمالهم ساعدت الشعب الألماني في استيعاب دروس التاريخ لرسم مستقبل سلمي.

وحضرت وزيرة الدفاع الألمانية الجديدة أنيجريت كرامب كارينباور المراسم إلى جانب مراسم أداء أفراد القوات المسلحة الجدد القسم التي تقام سنويًا في اليوم نفسه.

وحلت كرامب كارينباور محل وزيرة الدفاع السابقة أورسولا فون دير لاين، التي تتولى رئاسة المفوضية الأوروبية في نوفمبر.
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