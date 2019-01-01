ولفرهامبتون يفوز بكأس البريميرليج بعد تغلبه على السيتى بركلات الترجيح

فاز نادي ولفرهامبتون على مانشستر سيتي بركلات الترجيح (3-2) في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم السبت بالدور النهائي لبطولة كأس الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" بآسيا وأقيمت على ملعب "هونج كو" بمدينة شنغهاي الصينية.



وانتهى الوقت الأصلي للقاء بنتيجة التعادل السلبي ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي أهدت البطولة لولفرهامبتون على حساب حامل لقب الدوري الإنجليزي.



وكان نيوكاسل يونايتد قد حصل على المركز الثالث بتغلبه، اليوم، أيضا على وست هام يونايتد بهدف نظيف سجله المهاجم الياباني يوشينوري موتو في الدقيقة 34 من عمر المباراة.

