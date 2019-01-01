القصابين: لا زيادات فى الأسعار قبل عيد الأضحى.. والركود يضرب الأسواق

قال محمد وهبة، رئيس شعبة القصابين بالغرف التجارية، إن هناك نوعًا من الاستقرار النسبي لأسعار اللحوم في الأسواق، والشعبة علي أتم الاستعداد لاستقبال عيد الأضحي بتوفير عدد كبير من المواشي.



وأضاف وهبة، في تصريحات لـ" الدستور"، أن هناك وفرة في منتجات الخِرفان والأبقار، كما أن أسعارها تراجعت مقارنة بأسعار العام الماضي.



وأوضح أن هناك تراجعًا كبيرًا في المبيعات يصل إلى 50%، بسبب العيد والامتحانات والمصايف التي تلعب دورًا كبيرًا في تراجع المبيعات حاليًا في ظل كثرة الالتزامات علي الأسر، مؤكدًا أنه لا توجد أي زيادات قبل حلول عيد الأضحي.



ومن جانبه، قال هيثم عبدالباسط، نائب رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن سعر كيلو الضانى يتراوح بين 120 – 140 جنيهًا للكيلو.



وعن أسعارالكندوز فى الأسواق تبدأ من 110 حتى 140 جنيهًا للكيلو، موضحًا أن الأسواق المحلية بها كميات تكفى لاستقبال موسم الأضاحى.