ملك البحرين يهنئ الرئيس السيسى بنجاح بطولة كأس الأمم الإفريقية

بعث الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، اليوم السبت، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بمناسبة نجاح جمهورية مصرالعربية في تنظيم واستضافة النسخة الـ32 لبطولة (كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم).



وأعرب الملك حمد بن عيسى - في برقيته التي أوردتها وكالة أنباء البحرين "بنا" - عن خالص التهاني للرئيس السيسي، على ما تحقق من نجاح كبير لجمهورية مصر العربية في تنظيم وإقامة هذه البطولة، متمنيًا للشعب المصري الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

