السبت 20 يوليه 2019 الموافق 17 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads
ads

سقوط عضو "الشرطة المزيفة" بعد سرقة خليجيين بالدقي

السبت 20/يوليه/2019 - 04:11 م
جريدة الدستور
عمرو المزيدي - ندى حمدي
طباعة
ads
نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في إلقاء القبض على عضو عصابة انتحلت صفة ضباط شرطة، واستولت على عملات أجنبية ومحلية من مواطنين خليجيين بمنطقة الدقي.

تلقى قسم شرطة الدقي من موطنين "يحملان جنسية إحدى الدول العربية" بأنهما حال سيرهما مترجلين بشارع مصدق بدائرة القسم استوقفهما ثلاثة مجهولين يستقلون سيارة ملاكي، وادعوا أنهم من رجال الشرطة، واصطحبوهما لداخل السيارة، وطلبوا منهما المبالغ المالية التي بحوزتهما لفحصها، وقدما لهم (2250 يورو- 1400 جنيه مصري)، وقاموا بفحصها ووضعها داخل مظروف وتسليمهما المظروف، وعقب انصرافهما اكتشفا أن المظروف بداخله بعض الأوراق بدلًا من الأموال.. وجّه اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية، بسرعة إجراء التحريات اللازمة لكشف ملابسات الجريمة وإلقاء القبض على المتهمين.

وأسفرت جهود فرق البحث، برئاسة العميد عمرو طلعت، رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، والعقيد عمرو البرعي مفتش مباحث قطاع وسط الجيزة، عن تحديد مرتكبي الواقعة، وتبين أنهم (3 عاطلين "لاثنين منهم معلومات جنائية").

ونجحت قوة أمنية، برئاسة المقدم هاني الحسيني رئيس مباحث الدقي، في ضبط أحد المتهمين حال استقلاله السيارة المُستخدمة في الواقعة "ملاكي مستأجرة" بدائرة قسم الدقي، وبحوزته مبلغ 1700 جنيه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهمين الهاربين، واقتسامهم المبالغ المالية، وأن المبلغ المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطهم الإجرامي، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط الهاربين وباقي المبلغ المالي والعرض على النيابة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
ads

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 33 دقيقة

قاتل عشيقته بمدينة نصر: "خانتنى فموتها"

منذ حوالي 12 ساعة

بالصور... "روجينا" تُتوج بلقب ملكة جمال العنب من الإسكندرية

منذ ساعتين و 12 دقيقة

السكة الحديد: غرامة مالية ضخمة على من يستقل المرفق باشتراك منتهٍ

منذ حوالي 4 ساعات

بلاغ يطالب بالقبض على المعلق الجزائري حفيظ دراجى

ads

الصور

image description

مباراة السنغال والجزائر في نهائي كأس الأمم الإفريقية

image description

حفل ختام بطولة كأس الأمم الإفريقية

image description

بالصور.. حفل مبهر في ختام كأس الأمم الإفريقية

image description

أول فوج للحجاج يغادر القاهرة

image description

استئصال ورم سرطانى لسيدة وزنه 25 كيلو بأسوان (صور)

ads

الأكثر قراءة

السكة الحديد: غرامة مالية ضخمة على من يستقل المرفق باشتراك منتهٍ

بلاغ يطالب بالقبض على المعلق الجزائري حفيظ دراجى

الحرس الثوري الإيراني يحتجز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز

مدرب الجزائر يتراجع عن إهانة المشجعين المصريين

ستوديو

شاهد.. راغب علامة بصحبة عائلته في العطلة الصيفية باليونان

بتورتة عملاقة.. بريانكا شوبرا تحتفل بعيد ميلادها الـ 37 (شاهد)

مدرب منتخب مصر الأسبق: العالم انبهر بحفل افتتاح أمم إفريقيا (فيديو)

لطيفة تشعل حفل مهرجان قرطاج وتغني نشيد الجزائر (صور)

ads

رياضة

ولفرهامبتون يفوز بكأس البريميرليج بعد تغلبه على السيتى بركلات الترجيح

"الشباب والرياضة" تسدل الستار على أوسكار الإبداع الافريقى

الدنماركي إيركسن على رادار أتلتيكو مدريد

حركة انتقالات اللاعبين المصريين في الدوري الإنجليزي

الرئيس نيوز

شاهد.. وسام رفيع من السنغال للرئيس الراحل أنور السادات

محلل سوداني: "الجبهة الثورية" تهدد بالتفاوض "المنفرد" مع العسكري

المالية تطمئن الموظفين: صرف زيادات الحد الأدنى والعلاوات بأثر رجعي

انهيار عقار مكون من 3 طوابق بالسيدة زينب

منوعات

التبت تستضيف 13.4 مليون سائح في النصف الأول من 2019

العثور على رسالة فى زجاجة عمرها 50 عامًا فى أستراليا

"نمرة" تسترخي في منزل عند غياب أصحابه

الصين تنظم المعرض الدولي الـ21 لصناعة المعادن نهاية أكتوبر

كشكول

دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس بأزهر أسيوط

"التداوي" يعلن جاهزية مدارس قرية بولاق لمسابقة "أجمل مدرسة "

هندسة عين شمس تعلن عن برامجها الجديدة بنظام الساعات المعتمدة

رئيس الدقهلية الأزهرية يشهد إجراء قرعة كنترولىّ الدور الثاني

إسلام سياسي

جمال حشمت يؤسس مركزا بحثيا للتحريض ضد مصر

أبوقتادة الفلسطيني يحذر عناصر الجماعات الإرهابية بأوروبا من صفقات الترحيل

هاني السباعي: قناة الجزيرة أصبحت بوقًا للملالي وقطر مدرسة التدليس

مسئول بالآثار: اكتشاف إسرائيل مسجدًا في النقب تزوير للتاريخ

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود
حميد أحداد يلوح بالرحيل عن الزمالك
ماجد حبته
الإسرائيليون الدواعش
بسنت حسن
رحل فارس السينما وناسكها
د.كريمة الحفناوى
«ز. ر. ع» زرع.. و«ح. ص. د» حصد
المزيد

الثقافة

"سراديب نافوخي" على طاولة ورشة الزيتون الإثنين المقبل

احتفالية تدشين خطة تجوال عروض بيت المسرح بالسلام

مسرح جمصة الصيفي يستقبل أولي عروض "بحر الهوي"

الكاتب "أسامة غريب" بضيافة مركز الهالة الثقافي الليلة

صفحتنا ع الفيس بوك