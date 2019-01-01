سقوط عضو "الشرطة المزيفة" بعد سرقة خليجيين بالدقي

نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في إلقاء القبض على عضو عصابة انتحلت صفة ضباط شرطة، واستولت على عملات أجنبية ومحلية من مواطنين خليجيين بمنطقة الدقي.



تلقى قسم شرطة الدقي من موطنين "يحملان جنسية إحدى الدول العربية" بأنهما حال سيرهما مترجلين بشارع مصدق بدائرة القسم استوقفهما ثلاثة مجهولين يستقلون سيارة ملاكي، وادعوا أنهم من رجال الشرطة، واصطحبوهما لداخل السيارة، وطلبوا منهما المبالغ المالية التي بحوزتهما لفحصها، وقدما لهم (2250 يورو- 1400 جنيه مصري)، وقاموا بفحصها ووضعها داخل مظروف وتسليمهما المظروف، وعقب انصرافهما اكتشفا أن المظروف بداخله بعض الأوراق بدلًا من الأموال.. وجّه اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية، بسرعة إجراء التحريات اللازمة لكشف ملابسات الجريمة وإلقاء القبض على المتهمين.



وأسفرت جهود فرق البحث، برئاسة العميد عمرو طلعت، رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، والعقيد عمرو البرعي مفتش مباحث قطاع وسط الجيزة، عن تحديد مرتكبي الواقعة، وتبين أنهم (3 عاطلين "لاثنين منهم معلومات جنائية").



ونجحت قوة أمنية، برئاسة المقدم هاني الحسيني رئيس مباحث الدقي، في ضبط أحد المتهمين حال استقلاله السيارة المُستخدمة في الواقعة "ملاكي مستأجرة" بدائرة قسم الدقي، وبحوزته مبلغ 1700 جنيه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهمين الهاربين، واقتسامهم المبالغ المالية، وأن المبلغ المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطهم الإجرامي، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط الهاربين وباقي المبلغ المالي والعرض على النيابة.



تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.