"الشباب والرياضة" تسدل الستار على أوسكار الإبداع الافريقى

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن إطلاق أوسكار الإبداع الإفريقي، الذي تنظمه الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، بمشاركة الشباب المبدع من دول القارة، تزامنًا مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، في أسوان عاصمة الشباب الإفريقي، خلال الفترة من ١-١٠ سبتمبر ٢٠١٩.



ويهدف أوسكار الإبداع الإفريقي إلي استثمار طاقات وإبداعات الشباب من مختلف الدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقي، وإبراز المواهب في مختلف المجالات، وتوطيد العلاقات بين الدول من خلال الشباب والفنون باعتبارها أسرع وسيلة للتواصل والتقارب بين الشعوب.



ويهدف الأوسكار أيضا إلي إثراء روح التنافس بين الشباب الإفريقي في مجالات الإبداع، والاهتمام بتفعيل الأنشطة الفنية والثقافية لدي شباب القارة السمراء.



ويتنافس الشباب الإفريقي خلال فعاليات الأوسكار مجالات الأفلام القصيرة، أفلام الأنيميشن، الموسيقى الغناء، العزف الفردي، التصوير الفوتوغرافي، الرسم، وأعمال الكاريكاتير، بالإضافة إلى الأشغال الفنية، وتشمل لجان تحكيم مجالات الأوسكار كوكبة من المتخصصين والأساتذة والخبراء.