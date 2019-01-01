إرشادات "الصحة" لمرضى السكر أثناء موسم الحج

أعلنت البعثة الطبية للحج عن إرشادات وزارة الصحة للحجاج المصابين بالسكر خلال موسم الحج تجنبًا للمضاعفات.



وأشارت إلى ضرورة الاحتفاظ بالأدوية الخاصة بالمريض، بالإضافة إلى جهاز السكر الخاص به، بالإضافة إلى الاحتفاظ بعصائر طازجة غنية بالسكر فى حال التعرض لهبوط فى مستوى السكر فى الدم.



وشددت على ضرورة تناول كميات كبيرة من المياه، بالإضافة إلى زيارة طبيب البعثة عند الشعور بزغللة فى العين أو العرق الشديد مع دوخة.



وأضافت أنه يجب حفظ الأنسولين فى مكان بارد "كولمان - أكياس ثلج"، مع ضرورة ارتداء حذاء مريح.



وقالت إن أعراض انخفاض السكر فى الدم تتمثل فى "زيادة التعرق - الرعشة - الغثيان - الشعور بالجوع مع دوخة - خفقان القلب - شحوب الوجه مع إغماء وتشنجات".



وأوضحت أن أعراض ارتفاع السكر فى الدم تتمثل فى " زيادة التبول - تنميل الأطراف - الشعور بالحكة - الإجهاد والتعب - الشعور بالعطش".