الكشف على 1050 شخصًا بقافلة جامعة المنصورة الطبية

نظمت كلية الطب بجامعة المنصورة، قافلة طبية لقرية ميت عاصم بمركز منية النصر، بعدد من التخصصات الطبية المختلفة، تحت رعاية الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، الدكتورة نسرين صلاح عمر، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع والقائم بعمل عميد الكلية، بالتعاون مع الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، وتنسيق الدكتور سمير أبوالنور، مدير الإدارة الصحية بمنية النصر.



وأعلنت الدكتورة نسرين عمر، القائم بعمل عميد كلية الطب، أنه تم الكشف على حوالي 1050 مريضًا وتحويل العديد من الحالات لاستكمال الرعاية الصحية بمستشفيات جامعة المنصورة.



وأشارت "عمر" إلى أن القافلة شارك بها أعضاء هيئة تدريس من أقسام الباطنة العامة - أمراض القلب - الجراحة العامة - أمراض النسا والتوليد - طب وجراحة العيون - الأنف والأذن والحنجرة - الأمراض الجلدية - الأمراض العصبية - المسالك البولية.