الإحصاء: ارتفاع فاتورة استيراد الأدوية لـ882 مليون دولار

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن مصر استوردت أدوية ومحضرات صيدلية بقيمة 882.6 مليون دولار خلال الفترة بين شهري يناير وأبريل من عام 2019 مقابل 608 ملايين دولار خلال الفترة نفسها من عام 2018، بزيادة قدرها 174.6 مليون دولار خلال عام.



وأضاف الإحصاء، أن واردات مصر من أدوات وأجهزة طبية وجراحة ارتفعت إلى 101.3 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2019 مقابل 85.3 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2018، بزيادة 16 مليون دولار خلال عام.



يشار إلى أن جملة واردات مصر من دول العالم سجلت ارتفاعًا إلى 26.2 مليار دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2019 مقابل 25.2 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2018.