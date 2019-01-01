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سياسي

منظمة المرأة العربية تختم فعاليات حوار الشباب العربى بالمغرب

السبت 20/يوليه/2019 - 03:52 م
جريدة الدستور
محمد الشريف
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اختتمت منظمة المرأة العربية، اليوم السبت، فعاليات حوار الشباب العربي حول "تعزيز دور المرأة فى بناء السلام وتفعيل قرار مجلس الأمن 1325" الذي نظمته منظمة المرأة العربية، بالتعاون مع وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية بالمملكة المغربية، والذي عقد في الفترة من 18-20 يوليو 2019 بمراكش المغرب.

وتناولت الجلسات تعريف الشباب بآليات المناصرة وكيفية تحديد أهداف المناصرة في قضايا النوع الاجتماعي، كما تم تدريب الشباب المشارك على تصميم حملات مناصرة وحملات لكسب الدعم والتأييد حول القضايا المتعلقة بقضايا النوع الاجتماعي في ضوء قرار مجلس الأمن 1325، وفى ضوء ما تم تدريبهم عليه علي مدار أيام الحوار.

يذكر أن هذا الحوار يضم أعضاء وعضوات اللجنة الاستشارية الدائمة للشباب العربى من (12) دولة عربية، فضلًا عن عدد من الشباب المغربي من الجنسين.
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