الدنماركي إيركسن على رادار أتلتيكو مدريد

تلقى نادي أتلتيكو مدريد الإسباني عرضًا بضم الدنماركي كريستيان إيركسن لصفوف الفريق هذا الصيف، تحسبًا لفشل المفاوضات الجارية لضم خاميس رودريجيز، لاعب نادي ريال مدريد.



وأكدت الصحف العالمية أن مندوبا من نادي توتنهام التقى جيل مارين، ممثل نادي أتلتيكو مدريد، من أجل عرض فكرة ضم اللاعب الدنماركي بمقابل يتراوح بين 60 و70 مليون يورو.



وأشارت الصحف إلى أن أتلتيكو مدريد يفكر في ضم لاعب وسط هجومي تحسبًا لرحيل نجمه أنخيل كوريا، المرشح بقوة للانتقال لنادي إنتر ميلان الإيطالي هذا الصيف.



الجدير بالذكر، أن نادي توتنهام على استعداد لبيع كريستيان إيركسن مقابل 100 مليون يورو في نهاية الموسم الحالي، وذلك بدلًا من رحيل اللاعب بالمجان في صيف عام 2020.