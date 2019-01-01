"الآثار" تحقق في بصق زائر جزائرى على الملك سقنن رع

قالت نيفين العارف، المستشار الإعلامي لوزارة الآثار، إنه جار التحقيق في واقعة بصق زائر بالمتحف المصري بالتحرير على مومياء الملك سقنن رع، حيث تدوال رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للواقعة، يظهر به شخص مجهول الهوية وهو يقوم بالبصق على مومياء «سقنن رع» خلال قيامه بجولة داخل قاعة المومياوات الملكية الموجودة في الدور العلوي بالمتحف.



وأضافت العارف لـ"الدستور"، أنه فور علمها بالواقعة قامت بتحرير مذكرة موجهة لوزارة الآثار، وتقديمها صباح أمس، ليتم التحقيق في الواقعة بشكل قانوني، وقد وجه بالتحقيق بشكل عاجل، ومن المنتظر أن يتم تفريغ كاميرات القاعة المراقبة بشكل محكم للوقوف علي ملابسات الواقعة، مشيرة إلي أن ما حدث غير مقبول، لأنه يعتبر إهانة للحضارة المصرية التي نعتز بها جميعًا، ولكننا حتي الآن لا نستطيع تحديد جنسية الرجل الذي ظهر في الفيديو ولا التاريخ الذي تم تصوير الفيديو فيه، وهل تم التصوير في وقت قريب أم منذ فترة زمنية طويلة.



وأوضحت العارف، أن المتحف المصري مراقب بالكاميرات بالكامل، خاصة داخل قاعات العرض، مثل قاعة عرض يويا وتويا والمومياوات الملكية، كما أن التصوير داخل قاعة المومياوات تحديدًا ممنوع، وهو ما يؤكد أن الفيديو تم تصويره خلسة بعيدًا عن عيون أمناء القاعة، وسوف ننتظر نتيجة التحقيقات التي ستكشف لنا ملابسات تلك الواقعة.