إحالة متهمين بحيازة 5 كيلو هيروين فى مدينة نصر للجنايات

أمرت نيابة أول مدينة نصر بإحالة عاطلين لمحكمة الجنايات؛ لاتهامهما بالاتجار فى المواد المخدرة، وبحوزتهما 5 كيلوجرامات من مخدر الهيروين.



تعود أحداث الواقعة عندما تبين لرجال مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر قيام كل من "أمير. م. س"، 29 سنة، عاطل، و"أحمد. م. ح"، 28 سنة، حاصل على دبلوم، مقيمين بقرية أبوطويلة بالشيخ زويد بشمال سيناء، بالاتجار فى المواد المخدرة، متخذين من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهما.



وعلى الفور، تم ضبط المتهم الأول حال قيادته سيارة ملاكى، بينما تمكن الثانى من الهرب، وبتفتيش السيارة عُثر بداخلها على (كمية من مخدر الهيروين وزنت 5 كيلوجرامات، مبلغ مالى)، وبمواجهته، اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار بالاشتراك مع المتهم الهارب، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.