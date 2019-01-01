إيران ترغم ناقلة نفط جزائرية على التوجه إلى مياهها الإقليمية

ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم السبت، أن ناقلة نفط جزائرية تابعة لشركة سوناطراك، عملاق النفط الجزائري، أرغمت على التوجه إلى المياه الإقليمية الإيرانية.



ونقلت الوكالة عن الشرطة الوطنية للمحروقات بالجزائر قولها: "إن ناقلة البترول "مصدر" التابعة لشركة سوناطراك تم إرغامها، أمس الجمعة، على التوجه نحو المياه الاقليمية الايرانية من طرف حرس حدود البحرية الإيرانية، عند عبورها مضيق هرمز".



ولم تذكر الوكالة الجزائرية مزيدا من التفاصيل حول الحادثة.