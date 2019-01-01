%30 من تراث "ماسبيرو" على منصة "Watch iT"

قال حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام: "إن البروتوكول الذي تم توقيعه بين الوطنية للإعلام والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برئاسة تامر مرسي، المالكة لمجموعة "إعلام المصريين"، ومجموعة "دي ميديا" الإعلامية، جزء من مسئوليتنا نحو حماية حقوق المحتوى الإعلامي المصري، كما أننا نقدم المحتوى باستخدام تقنيات حديثة تناسب تغيير طرق تلقي المحتوى عالميًا وتعظم عوائده".



وأضاف: "كما أن المواد المتفق عليها التي تأتي ضمن نسبة الـ30٪ تختلف عن المواد التي تمت إذاعتها مسبقًا، أو التي سوف تذاع على قناة "ماسبيرو زمان" خلال الشهور المقبلة حتى لا تتعارض المواد مع بعضها".



وتابع: "وتشمل الـ30٪ مختلف نوعيات التراث، سواء مسلسلات درامية، أو أفلام، أو مسرحيات، إضافة إلى البرامج واللقاءات النادرة، وكان التركيز على المسلسلات واللقاءات النادرة، خاصةً أن النوعيتين هما الأكثر طلبًا وسط الجمهور، ما أدى إلى تكثيف نسبتهما على المنصة الرقمية أكثر من بقية النوعيات، كما أنه من المقرر أن يتم نقل التراث بصورة معينة وفقًا للتاريخ".



وأضاف المصدر، أن المواد المتفق عليها ضمن نسبة الـ30٪ يأتي أغلبها في الفترة ما بين الستينيات والثمانينيات، ولكن ليس بشكل نهائي، خاصةً أن الهيئة وعلى مدار الأسابيع الماضية انشغلت بالتحضير لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، وذلك بالتعاون مع "إعلام المصريين" بناءً على اتفاق الطرفين مسبقًا على إنشاء قناة رياضية جديدة، هى "Time Sports" تبث أرضيًا لنقل مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية.