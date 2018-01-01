الإحصاء: استيراد ملابس جاهزة بأكثر من نصف مليار دولار في 4 أشهر

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات مصر من الملابس الجاهزة ارتفعت إلى 543.2 مليون دولار خلال الأشهر الـ 4 الأولى من عام 2019 مقابل 529.3 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 14 مليون دولار خلال عام.



ولفت الإحصاء، إلى أن واردات مصر من سجاد وكليم قدرت بحوالي 99.1 مليون دولار خلال الفترة بين شهري يناير وأبريل من عام 2019 مقابل 100 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من عام 2018، بانخفاض قدره 919 ألف دولار.



يشار إلى أن جملة واردات مصر من دول العالم سجلت ارتفاعا إلى 26.2 مليار دولار خلال الـ 4 أشهر الاولى من عام 2019 مقابل 25.2 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2018.