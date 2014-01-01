إجراء أول محاكاة تشغيلية لمطار بكين الدولى الجديد

أجرى مطار بكين داشينغ الدولي الجديد، أول محاكاة تشغيلية شاملة، وذلك قبل تشغيله الرسمي في 30 سبتمبر المقبل.



وذكرت شبكة تليفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن)، اليوم السبت، أن المحاكاة بدأت الساعة 8:30 صباحا بتوقيت بكين، حيث قام 1182 مسافرًا بحمل أمتعتهم إلى صالة المغادرة بالطابق الرابع لصعود 22 رحلة، وتم فتح 10 بوابات للصعود و35 شباكًا لتسجيل الوصول و16 حزامًا لتسلم الأمتعة، و8 ممرات للفحص الأمني أثناء المحاكاة التشغيلية التي استمرت حوالي 6 ساعات بمشاركة 34 وحدة ونحو 6 آلاف موظف.



وأضافت الشبكة أن المطار يخطط لإجراء 6 دورات للمحاكاة التشغيلية الشاملة، تشمل 787 حلقة تدريبية و51 ألفًا و984 راكبًا و500 رحلة.



وبدأ إنشاء مطار بكين داشينغ الدولي عام 2014، واكتمل بناؤه في 30 يونيو الماضي، ويقع على بعد 46 كيلومترًا جنوب وسط بكين، ويهدف إلى تخفيف الضغط عن مطار العاصمة الدولي المكتظ في الضاحية الشمالية الشرقية لبكين، ومن المنتظر أن يستوعب 45 مليون مسافر سنويا بحلول عام 2021، و72 مليون مسافر بحلول عام 2025.