أمريكا تدين الاعتداء على وزير خارجية زيمبابوي خلال زيارته بريطانيا

أدان السفير الأمريكي لدى زيمبابوي "بريان نيكولز" حادث الاعتداء الذي تعرض له وزير الشئون الخارجية بزيمبابوى "سيباسيسو مويو"، خلال زيارته بريطانيا مؤخرًا، من جانب أشخاص يشتبه في انتمائهم لحركة التغيير الديمقراطي المعارضة ويقيمون في لندن.



وأعرب السفير الأمريكى لدى زيمبابوي عن شعوره بالإحباط إزاء هذا الحادث، مؤكدا ضرورة إجراء حوار بين الخصوم السياسيين في زيمبابوي والابتعاد عن العنف من أجل معالجة الأزمة الاقتصادية التي تواجه البلاد.



يشار إلى أن الوزير مويو كان جنرالا سابقا بالجيش في زيمبابوي، وذاعت شهرته عندما أعلن على شاشة التليفزيون عن إقصاء الرئيس السابق روبرت موجابى، إثر انقلاب خلال شهر نوفمبر عام 2017، وقام الرئيس الحالي إيميرسون إمنانجاجوا بتعيينه وزيرا للشئون الخارجية والتجارة الدولية.