الخارجية تؤكد ضرورة التزام المواطنين المصريين بقواعد "شنجن"

أكدت وزارة الخارجية ضرورة التزام المواطنين المصريين بالقواعد الخاصة بمنطقة "شنجن"، والتأكد من أن منفذ الدخول للاتحاد الأوروبي هو ذات الدولة التي أصدرت التأشيرة من خلال سفارتها بالقاهرة.



وحذرت وزارة الخارجية من الإخلال بقواعد دخول منطقة شنجن، وهو الأمر الذي سيترتب عليه توقيف المواطنين المخالفين هذه القواعد بمطار الوصول، وتغريمهم مبالغ مالية كبيرة، وإعادتهم إلى البلد الذي قدموا منه مرة أخرى.