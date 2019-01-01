السبت 20 يوليه 2019 الموافق 17 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads
ads

رياضة

حركة انتقالات اللاعبين المصريين في الدوري الإنجليزي

السبت 20/يوليه/2019 - 03:39 م
جريدة الدستور
محمود فوزي
طباعة
ads
تشهد فترة الانتقالات الصيفية الحالية في الدوري الإنجليزي حركة تنقلات كثيرة، خاصة للاعبين المصريين، حيث أكدت بعض المؤشرات على تفكير عدد من المحترفين في الرحيل عن أنديتهم الحالية والانتقال لأندية أخرى أو التعاقد مع أحد الأندية الإنجليزية للعب معهم في الموسم المقبل.

نستعرض في هذا التقرير انتقالات اللاعبين المصريين في الدوري الإنجليزي:

- محمود حسن تريزيجية
أكدت وسائل الإعلام الإنجليزية صباح اليوم السبت، أن نادي أستون فيلا الإنجليزي حسم صفقة التعاقد مع المصري الدولي محمود حسن واسم الشهرة "تريزيجيه" مهاجم وجناح قاسم باشا التركي بعد تألقة اللافت خلال البطولة.

وذكرت صحيفة "التلجراف" الإنجليزية الموثوقة أن أستون فيلا توصل لاتفاق نهائي مع نادي قاسم باشا التركي لنقل محمود حسن تريزيجيه إلى صفوف الفريق الإنجليزي العائد حديثًا للبريميرليج، مقابل 8.75 مليون جنيه إسترليني.

وكشفت التلجراف أن تريزيجيه سوف يطير إلى إنجلترا الأسبوع القادم من أجل الخضوع إلى الفحوصات الطبية وإكمال انتقاله بشكل رسمي إلى صفوف أستون فيلا.

-أحمد حجازي
وأكدت تقارير صحفية أن نادي أستون فيلا يدرس التعاقد مع الدولي المصري أحمد حجازي مدافع وست بروميتش خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لقيادة خط دفاعه في الموسم الجديد بالدوري الإنجليزي.

وجاءت رغبة مسئولوا النادي الإنجليزي بالتعاقد مع حجازي جاءت بعدما قاموا بمتابعة اللاعب خلال كأس أمم أفريقيا 2019، وتحديدًا أثناء تواجدهم في مواجهة مصر وجنوب أفريقيا.

وكانت بي بي سي كشفت عن نية أستون فيلا في تقديم عرض بقيمة 10 مليون جنيه إسترليني

-محمد النني
كشفت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية أن أيام محمد النني، نجم وسط المنتخب الوطني، أصبحت معدودة داخل فريق أرسنال الإنجليزى، بعدما اقترب من الرحيل عن صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت الصحيفة إن إدارة أرسنال تريد استغلال النني في الصفقات التبادلية التي تعقدها مع الأندية، حيث تم عرض اسم اللاعب على العديد من الأندية التى يرغب الجانرز في التعاقد مع لاعبين منهم خلال الفترة الأخيرة.

واهتمت الكثير من الأندية الأنجليزية بالتعاقد مع الدولي المصري في فترة الإانتقالات الصيفية أهمها ليستر سيتي، ووست هام يونايتيد، وكريستال بالاس.

يُذكر أنّ النني شارك في 17 مباراة فقط كبديل مع أرسنال الإنجليزي خلال الموسم الماضي تحت قيادة الإسباني أوناى إيميرى.

-أحمد المحمدي
وفي نفس السياق صعد قائد المنتخب الوطني أحمد المحمد مع أستون فيلا للدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" لموسم 20192020 عقب تغلبه على ديربي كاونتي بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما في نهائي دورة "البلاي أوف".

وصعد المحمدي هذا الموسم بقميص أستون فيلا، وكان ركيزة أساسية مع الفريق، وشارك في 38 مباراة بجانب المباريات الفاصلة.

-محمد صلاح
في وجه سيل شائعات وتقارير عن سعي الكثيرين لاستقطاب الفرعون المصري محمد صلاح، الذي رفض قبل أيام الحديث عن مستقبله مع ليفربول، يبدو أن مسئولي "الريدز" يخططون لإقناع صلاح بطريقتهم الخاصة، على عدم التفكير أصلا في الرحيل عن "أنفيلد"، وذلك بعرض مادي لا يقاوم نشرت تفاصيله صحف إنجليزية بينها "الصن".

والراتب الجديد حسب "الصن" لن يقل عن 430 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا (نحو 540 ألف دولار)، مما يصل بأجر اللاعب السنوي الإجمالي إلى 22.4 مليون جنيه إسترليني (نحو 28 مليون دولار).

وسبق لصلاح أن كشف عن إعجابه الشديد بالنجم الفرنسي زين الدين زيدان الذي عاد لتولي قيادة ريال مدريد قبل شهور، مما أشعل التكهنات باحتمال رحيل "مو" عن الدوري الإنجليزي صوب العاصمة الإسبانية، وهو الأمر الذي دفع على ما يبدو إدارة ليفربول إلى هذا التحرك المادي "المجزي للغاية".
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 7 ساعات

وصول السيسى لأكاديمية الشرطة لحضور حفل تخريج دفعة جديدة

منذ حوالي 7 ساعات

ليفربول يمنح صلاح أعلى راتب فى "البريميرليج"

منذ ساعتين و 12 دقيقة

السكة الحديد: غرامة مالية ضخمة على من يستقل المرفق باشتراك منتهٍ

منذ يوم

النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة فى التحرش بالفتيات بالتجمع الخامس

ads

الصور

image description

مباراة السنغال والجزائر في نهائي كأس الأمم الإفريقية

image description

حفل ختام بطولة كأس الأمم الإفريقية

image description

بالصور.. حفل مبهر في ختام كأس الأمم الإفريقية

image description

أول فوج للحجاج يغادر القاهرة

image description

استئصال ورم سرطانى لسيدة وزنه 25 كيلو بأسوان (صور)

ads

الأكثر قراءة

السكة الحديد: غرامة مالية ضخمة على من يستقل المرفق باشتراك منتهٍ

بلاغ يطالب بالقبض على المعلق الجزائري حفيظ دراجى

الحرس الثوري الإيراني يحتجز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز

مدرب الجزائر يتراجع عن إهانة المشجعين المصريين

ستوديو

شاهد.. راغب علامة بصحبة عائلته في العطلة الصيفية باليونان

بتورتة عملاقة.. بريانكا شوبرا تحتفل بعيد ميلادها الـ 37 (شاهد)

مدرب منتخب مصر الأسبق: العالم انبهر بحفل افتتاح أمم إفريقيا (فيديو)

لطيفة تشعل حفل مهرجان قرطاج وتغني نشيد الجزائر (صور)

ads

رياضة

ولفرهامبتون يفوز بكأس البريميرليج بعد تغلبه على السيتى بركلات الترجيح

"الشباب والرياضة" تسدل الستار على أوسكار الإبداع الافريقى

الدنماركي إيركسن على رادار أتلتيكو مدريد

حركة انتقالات اللاعبين المصريين في الدوري الإنجليزي

الرئيس نيوز

شاهد.. وسام رفيع من السنغال للرئيس الراحل أنور السادات

محلل سوداني: "الجبهة الثورية" تهدد بالتفاوض "المنفرد" مع العسكري

المالية تطمئن الموظفين: صرف زيادات الحد الأدنى والعلاوات بأثر رجعي

انهيار عقار مكون من 3 طوابق بالسيدة زينب

منوعات

التبت تستضيف 13.4 مليون سائح في النصف الأول من 2019

العثور على رسالة فى زجاجة عمرها 50 عامًا فى أستراليا

"نمرة" تسترخي في منزل عند غياب أصحابه

الصين تنظم المعرض الدولي الـ21 لصناعة المعادن نهاية أكتوبر

كشكول

دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس بأزهر أسيوط

"التداوي" يعلن جاهزية مدارس قرية بولاق لمسابقة "أجمل مدرسة "

هندسة عين شمس تعلن عن برامجها الجديدة بنظام الساعات المعتمدة

رئيس الدقهلية الأزهرية يشهد إجراء قرعة كنترولىّ الدور الثاني

إسلام سياسي

جمال حشمت يؤسس مركزا بحثيا للتحريض ضد مصر

أبوقتادة الفلسطيني يحذر عناصر الجماعات الإرهابية بأوروبا من صفقات الترحيل

هاني السباعي: قناة الجزيرة أصبحت بوقًا للملالي وقطر مدرسة التدليس

مسئول بالآثار: اكتشاف إسرائيل مسجدًا في النقب تزوير للتاريخ

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود
حميد أحداد يلوح بالرحيل عن الزمالك
ماجد حبته
الإسرائيليون الدواعش
بسنت حسن
رحل فارس السينما وناسكها
د.كريمة الحفناوى
«ز. ر. ع» زرع.. و«ح. ص. د» حصد
المزيد

الثقافة

"سراديب نافوخي" على طاولة ورشة الزيتون الإثنين المقبل

احتفالية تدشين خطة تجوال عروض بيت المسرح بالسلام

مسرح جمصة الصيفي يستقبل أولي عروض "بحر الهوي"

الكاتب "أسامة غريب" بضيافة مركز الهالة الثقافي الليلة

صفحتنا ع الفيس بوك