حركة انتقالات اللاعبين المصريين في الدوري الإنجليزي

تشهد فترة الانتقالات الصيفية الحالية في الدوري الإنجليزي حركة تنقلات كثيرة، خاصة للاعبين المصريين، حيث أكدت بعض المؤشرات على تفكير عدد من المحترفين في الرحيل عن أنديتهم الحالية والانتقال لأندية أخرى أو التعاقد مع أحد الأندية الإنجليزية للعب معهم في الموسم المقبل.



نستعرض في هذا التقرير انتقالات اللاعبين المصريين في الدوري الإنجليزي:



- محمود حسن تريزيجية

أكدت وسائل الإعلام الإنجليزية صباح اليوم السبت، أن نادي أستون فيلا الإنجليزي حسم صفقة التعاقد مع المصري الدولي محمود حسن واسم الشهرة "تريزيجيه" مهاجم وجناح قاسم باشا التركي بعد تألقة اللافت خلال البطولة.



وذكرت صحيفة "التلجراف" الإنجليزية الموثوقة أن أستون فيلا توصل لاتفاق نهائي مع نادي قاسم باشا التركي لنقل محمود حسن تريزيجيه إلى صفوف الفريق الإنجليزي العائد حديثًا للبريميرليج، مقابل 8.75 مليون جنيه إسترليني.



وكشفت التلجراف أن تريزيجيه سوف يطير إلى إنجلترا الأسبوع القادم من أجل الخضوع إلى الفحوصات الطبية وإكمال انتقاله بشكل رسمي إلى صفوف أستون فيلا.



-أحمد حجازي

وأكدت تقارير صحفية أن نادي أستون فيلا يدرس التعاقد مع الدولي المصري أحمد حجازي مدافع وست بروميتش خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لقيادة خط دفاعه في الموسم الجديد بالدوري الإنجليزي.



وجاءت رغبة مسئولوا النادي الإنجليزي بالتعاقد مع حجازي جاءت بعدما قاموا بمتابعة اللاعب خلال كأس أمم أفريقيا 2019، وتحديدًا أثناء تواجدهم في مواجهة مصر وجنوب أفريقيا.



وكانت بي بي سي كشفت عن نية أستون فيلا في تقديم عرض بقيمة 10 مليون جنيه إسترليني



-محمد النني

كشفت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية أن أيام محمد النني، نجم وسط المنتخب الوطني، أصبحت معدودة داخل فريق أرسنال الإنجليزى، بعدما اقترب من الرحيل عن صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



وقالت الصحيفة إن إدارة أرسنال تريد استغلال النني في الصفقات التبادلية التي تعقدها مع الأندية، حيث تم عرض اسم اللاعب على العديد من الأندية التى يرغب الجانرز في التعاقد مع لاعبين منهم خلال الفترة الأخيرة.



واهتمت الكثير من الأندية الأنجليزية بالتعاقد مع الدولي المصري في فترة الإانتقالات الصيفية أهمها ليستر سيتي، ووست هام يونايتيد، وكريستال بالاس.



يُذكر أنّ النني شارك في 17 مباراة فقط كبديل مع أرسنال الإنجليزي خلال الموسم الماضي تحت قيادة الإسباني أوناى إيميرى.



-أحمد المحمدي

وفي نفس السياق صعد قائد المنتخب الوطني أحمد المحمد مع أستون فيلا للدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" لموسم 20192020 عقب تغلبه على ديربي كاونتي بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما في نهائي دورة "البلاي أوف".



وصعد المحمدي هذا الموسم بقميص أستون فيلا، وكان ركيزة أساسية مع الفريق، وشارك في 38 مباراة بجانب المباريات الفاصلة.



-محمد صلاح

في وجه سيل شائعات وتقارير عن سعي الكثيرين لاستقطاب الفرعون المصري محمد صلاح، الذي رفض قبل أيام الحديث عن مستقبله مع ليفربول، يبدو أن مسئولي "الريدز" يخططون لإقناع صلاح بطريقتهم الخاصة، على عدم التفكير أصلا في الرحيل عن "أنفيلد"، وذلك بعرض مادي لا يقاوم نشرت تفاصيله صحف إنجليزية بينها "الصن".



والراتب الجديد حسب "الصن" لن يقل عن 430 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا (نحو 540 ألف دولار)، مما يصل بأجر اللاعب السنوي الإجمالي إلى 22.4 مليون جنيه إسترليني (نحو 28 مليون دولار).



وسبق لصلاح أن كشف عن إعجابه الشديد بالنجم الفرنسي زين الدين زيدان الذي عاد لتولي قيادة ريال مدريد قبل شهور، مما أشعل التكهنات باحتمال رحيل "مو" عن الدوري الإنجليزي صوب العاصمة الإسبانية، وهو الأمر الذي دفع على ما يبدو إدارة ليفربول إلى هذا التحرك المادي "المجزي للغاية".