السبت 20 يوليه 2019 الموافق 17 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads
ads

رياضة

280 مليون جنيه أرباح مصر من بث بطولة أمم إفريقيا 2019

السبت 20/يوليه/2019 - 03:37 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
ads
حصلت مصر علي 16 مليونًا و600 ألف دولار، ما يوازى 280 مليون جنيه مصري، من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بعد انتهاء بطولة أمم أفريقيا 2019 التي استضافتها مصر في الفترة من 21 يونيو الماضى حتى 19 يوليو الجارى، بمشاركة 24 فريقا لأول مرة في تاريخ البطولة.

وتنص اللائحة المالية الخاصة بالكاف على حصول الدولة المنظمة لبطولة امّم إفريقيا على نسبة 20%؜من عائد البث الفضائي للبطولة، وكان أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم قد أعلن موخرا أن الأرباح المالية من بث بطولة أمّم أفريقيا 2019 قد وصل 83 مليون دولار.

وأكد أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف، أن الإيرادات ارتفعت بشكل كبير وستظهر فى ميزانية العام المقبل، وقمنا بعمل مناقصة للبث والدخل كان أقل من الصفر ولدينا ديون تتجاوز 20 مليون دولار، والآن لدينا حوالي 20 مليونا فى خزينة الكاف، ولا يزال هناك الكثير لتحقيقه.

وأضاف رئيس الكاف، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم السبت بأحد فنادق القاهرة، "الشركة صاحبة حقوق البث قالت لى إن التقدم كبير فى الإيرادات ووصلت إلى 49 مليونًا فى 2015 و67 فى الجابون 2017 واليوم 83 مليون دولار فى مصر".

فى السياق ذاته، تنتظر مصر أيضا أرباحًا مالية كبيرة من عائد بيع تذاكر مباريات بطولة أمم افريقيا وفقا للائحة البطولة، وكما حدث من قبل مع الجابون فى نسخة 2017.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 7 ساعات

ليفربول يمنح صلاح أعلى راتب فى "البريميرليج"

منذ حوالي 4 ساعات

بلاغ يطالب بالقبض على المعلق الجزائري حفيظ دراجى

منذ حوالي 22 ساعة

المصري المعتدى عليه في رومانيا يكشف تفاصيل واقعة الطائرة

منذ حوالي 3 ساعات

شروط القبول في كلية الشرطة لعام 2019-2020

ads

الصور

image description

مباراة السنغال والجزائر في نهائي كأس الأمم الإفريقية

image description

حفل ختام بطولة كأس الأمم الإفريقية

image description

بالصور.. حفل مبهر في ختام كأس الأمم الإفريقية

image description

أول فوج للحجاج يغادر القاهرة

image description

استئصال ورم سرطانى لسيدة وزنه 25 كيلو بأسوان (صور)

ads

الأكثر قراءة

السكة الحديد: غرامة مالية ضخمة على من يستقل المرفق باشتراك منتهٍ

بلاغ يطالب بالقبض على المعلق الجزائري حفيظ دراجى

الحرس الثوري الإيراني يحتجز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز

مدرب الجزائر يتراجع عن إهانة المشجعين المصريين

ستوديو

شاهد.. راغب علامة بصحبة عائلته في العطلة الصيفية باليونان

بتورتة عملاقة.. بريانكا شوبرا تحتفل بعيد ميلادها الـ 37 (شاهد)

مدرب منتخب مصر الأسبق: العالم انبهر بحفل افتتاح أمم إفريقيا (فيديو)

لطيفة تشعل حفل مهرجان قرطاج وتغني نشيد الجزائر (صور)

ads

رياضة

ولفرهامبتون يفوز بكأس البريميرليج بعد تغلبه على السيتى بركلات الترجيح

"الشباب والرياضة" تسدل الستار على أوسكار الإبداع الافريقى

الدنماركي إيركسن على رادار أتلتيكو مدريد

حركة انتقالات اللاعبين المصريين في الدوري الإنجليزي

الرئيس نيوز

شاهد.. وسام رفيع من السنغال للرئيس الراحل أنور السادات

محلل سوداني: "الجبهة الثورية" تهدد بالتفاوض "المنفرد" مع العسكري

المالية تطمئن الموظفين: صرف زيادات الحد الأدنى والعلاوات بأثر رجعي

انهيار عقار مكون من 3 طوابق بالسيدة زينب

منوعات

التبت تستضيف 13.4 مليون سائح في النصف الأول من 2019

العثور على رسالة فى زجاجة عمرها 50 عامًا فى أستراليا

"نمرة" تسترخي في منزل عند غياب أصحابه

الصين تنظم المعرض الدولي الـ21 لصناعة المعادن نهاية أكتوبر

كشكول

دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس بأزهر أسيوط

"التداوي" يعلن جاهزية مدارس قرية بولاق لمسابقة "أجمل مدرسة "

هندسة عين شمس تعلن عن برامجها الجديدة بنظام الساعات المعتمدة

رئيس الدقهلية الأزهرية يشهد إجراء قرعة كنترولىّ الدور الثاني

إسلام سياسي

جمال حشمت يؤسس مركزا بحثيا للتحريض ضد مصر

أبوقتادة الفلسطيني يحذر عناصر الجماعات الإرهابية بأوروبا من صفقات الترحيل

هاني السباعي: قناة الجزيرة أصبحت بوقًا للملالي وقطر مدرسة التدليس

مسئول بالآثار: اكتشاف إسرائيل مسجدًا في النقب تزوير للتاريخ

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود
حميد أحداد يلوح بالرحيل عن الزمالك
ماجد حبته
الإسرائيليون الدواعش
بسنت حسن
رحل فارس السينما وناسكها
د.كريمة الحفناوى
«ز. ر. ع» زرع.. و«ح. ص. د» حصد
المزيد

الثقافة

"سراديب نافوخي" على طاولة ورشة الزيتون الإثنين المقبل

احتفالية تدشين خطة تجوال عروض بيت المسرح بالسلام

مسرح جمصة الصيفي يستقبل أولي عروض "بحر الهوي"

الكاتب "أسامة غريب" بضيافة مركز الهالة الثقافي الليلة

صفحتنا ع الفيس بوك