280 مليون جنيه أرباح مصر من بث بطولة أمم إفريقيا 2019

حصلت مصر علي 16 مليونًا و600 ألف دولار، ما يوازى 280 مليون جنيه مصري، من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بعد انتهاء بطولة أمم أفريقيا 2019 التي استضافتها مصر في الفترة من 21 يونيو الماضى حتى 19 يوليو الجارى، بمشاركة 24 فريقا لأول مرة في تاريخ البطولة.



وتنص اللائحة المالية الخاصة بالكاف على حصول الدولة المنظمة لبطولة امّم إفريقيا على نسبة 20%؜من عائد البث الفضائي للبطولة، وكان أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم قد أعلن موخرا أن الأرباح المالية من بث بطولة أمّم أفريقيا 2019 قد وصل 83 مليون دولار.



وأكد أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف، أن الإيرادات ارتفعت بشكل كبير وستظهر فى ميزانية العام المقبل، وقمنا بعمل مناقصة للبث والدخل كان أقل من الصفر ولدينا ديون تتجاوز 20 مليون دولار، والآن لدينا حوالي 20 مليونا فى خزينة الكاف، ولا يزال هناك الكثير لتحقيقه.



وأضاف رئيس الكاف، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم السبت بأحد فنادق القاهرة، "الشركة صاحبة حقوق البث قالت لى إن التقدم كبير فى الإيرادات ووصلت إلى 49 مليونًا فى 2015 و67 فى الجابون 2017 واليوم 83 مليون دولار فى مصر".



فى السياق ذاته، تنتظر مصر أيضا أرباحًا مالية كبيرة من عائد بيع تذاكر مباريات بطولة أمم افريقيا وفقا للائحة البطولة، وكما حدث من قبل مع الجابون فى نسخة 2017.