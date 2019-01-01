المؤسسة الوطنية للنفط: حقل الشرارة النفطي مغلق منذ الجمعة

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا اليوم السبت، إغلاق حقل الشرارة النفطي، وهو الأكبر في البلاد، منذ أمس الجمعة بسبب ما يشتبه بأنه إغلاق لصمام، وأن تحقيقا بدأ في الأمر.



ولم يتضح بعد سبب إغلاق الصمام أو من أغلقه، لكن الحقل كان هدفا للعديد من عمليات الإغلاق على يد محتجين أو جماعات مسلحة خلال السنوات القليلة الماضية.



وذكرت المؤسسة أن الحقل كان يضخ نحو 290 ​​ألف برميل يوميا قبل الإغلاق، وأضافت أن الواقعة حدثت في منطقة الحمادة الصحراوية الواقعة بغرب ليبيا والتي يحيط بها عدد من البلدات والمدن.



وقال مسؤول في المؤسسة لرويترز إن إغلاق حقل الشرارة سيؤدي لتراجع إنتاج ليبيا من النفط إلى ما يزيد قليلا عن مليون برميل يوميا.



وذكرت المؤسسة أن الإنتاج في حقل الفيل القريب لم يتأثر بالواقعة.



وكانت مصادر قد قالت لرويترز في وقت سابق إن الإنتاج في حقل الشرارة توقف بسبب إغلاق صمام في خط الأنابيب الذي يربط الحقل بميناء الزاوية حيث توجد أيضا منشأة تكرير.



وذكر أحد المصادر "أغلقوه (الحقل) لأن الضغط في الأنبوب كان يزيد وذلك لحين معرفة ما يجري".



وكان إنتاج ليبيا الإجمالي من النفط، قبل إغلاق حقل الشرارة، يتراوح بين 1.2 و1.3 مليون برميل يوميا، حسبما ذكر مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في وقت سابق من الشهر.



وتدير المؤسسة حقل الشرارة بالشراكة مع ريبسول الإسبانية وتوتال الفرنسية و(أو.إم.في) النمساوية وإكوينور النرويجية.