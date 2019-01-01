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تقارير ومتابعات

"علشان يرجعوا فرش".. شركة تمنح إجازة لموظفيها لمشاهدة"سيمبا العفريت"

السبت 20/يوليه/2019 - 03:36 م
جريدة الدستور
ريم محمود
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حالة من السخرية انتشرت عبر السوشيال ميديا بسبب تداول منشور لأحد الشركات، يبث روح المرح بين الموظفين.

يقول المنشور الذى تم تداوله عبر "فيس بوك": إنه فى يوم الخميس الموافق 18 يوليو لعام 2019 قررنا نحن إدارة الشركة بوقف جميع العاملين عن العمل، يوم 25 يوليو لعام 2019 لمشاهدة فيلم ينتظره الجميع منذ 20 عامًا وهو سيبما العفريت".

وأضافت الشركة خلال منشورها أن هذا القرار جاء لعدة أسباب منها بث روح المرح، وتلطيف جو العمل قائلة:" علشان ترجعولنا فرش كدة".

واختتمت الشركة منشورها أن المنشور جاء حفاظًا على نفسية الموظفين على أن تتحمل الشركة تكلفة هذا اليوم.

جدير بالذكر، أن ديزني للرسوم المتحركة نشرت بعض البوسترات الجديدة لفيلم اللايف أكشن The Lion King"، الذي من المنتظر الإفراج عنه للمرة الأولى في صالات السينما العالمية في 19 يوليو المقبل.

الفيلم إعادة تخيل لقصة الأسد الملك استنادًا إلى الفيلم الكلاسيكي الذي أنتج عام 1994،ويتعرض لرحلة سيمبا الطويلة مع العالم والذات بعد رحيل والده موفاسا غدرًا على يد سكار شقيقه الطامع في السلطة وبسط نفوذه على صخرة العزة.
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