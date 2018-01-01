السبت 20 يوليه 2019 الموافق 17 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads
ads

مصر

الإحصاء: مصر دعمت أسطول النقل الجماعي العام والخاص بـ 300 مليون جنيه

السبت 20/يوليه/2019 - 03:35 م
جريدة الدستور
أميرة ممدوح
طباعة
ads
كشف تقرير رسمي حديث أصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، أن مصر دعمت اسطول النقل الجماعي للركاب والبضائع العام والخاص باستيراد أتوبيسات وميكروباصات ومبنى باصات بأكثر من 300 مليون دولار خلال العام الجاري 2019.

ويشير تقرير جهاز الإحصاء، إلى استيراد مصر أتوبيسات وميكروباصات ومبنى باص وحدات كاملة بقيمة 35.2 مليون دولار خلال الفترة بين شهري يناير وابريل من عام 2019 مقابل 33.3 مليون دولار في الفترة نفسها من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 1.8 مليون دولار.

كما ارتفعت قيمة واردات مصر من سيارات نقل بضائع إلى 125.1 مليون دولار خلال الفترة بين شهري يناير وابريل 2019 مقابل 96.7 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من عام 2018، بزيادة بلغت قيمتها 28.4 مليون دولار خلال عام.

واستوردت مصر جرارات وحدات كاملة بقيمة 95.6 مليون دولار خلال الأربعة اشهر الأولى من عام 2019 مقابل 58 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2018، بارتفاع قدره 38 مليون دولار خلال عام، فيما قدرت واردات عربات سيارات للاستعمالات الخاصة بحوالي 60.4 مليون دولار مقابل 61.7 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.

كان جهاز الاحصاء قد اعلن ارتفاع جملة الواردات إلى 26.2 مليار دولار خلال الفترة بين شهري يناير وابريل 2019 مقابل 25.2 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2018، بزيادة قدرها مليار دولار خلال عام فقط.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 7 ساعات

ليفربول يمنح صلاح أعلى راتب فى "البريميرليج"

منذ يوم

خاص.. رد حفيظ دراجى على هجوم رئيس الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

القوى العاملة تشهد أول اتفاقية لصرف علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص

منذ حوالي 8 ساعات

زيدان يتحدث عن مستقبل جاريث بيل وخاميس

ads

الصور

image description

مباراة السنغال والجزائر في نهائي كأس الأمم الإفريقية

image description

حفل ختام بطولة كأس الأمم الإفريقية

image description

بالصور.. حفل مبهر في ختام كأس الأمم الإفريقية

image description

أول فوج للحجاج يغادر القاهرة

image description

استئصال ورم سرطانى لسيدة وزنه 25 كيلو بأسوان (صور)

ads

الأكثر قراءة

السكة الحديد: غرامة مالية ضخمة على من يستقل المرفق باشتراك منتهٍ

بلاغ يطالب بالقبض على المعلق الجزائري حفيظ دراجى

الحرس الثوري الإيراني يحتجز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز

مدرب الجزائر يتراجع عن إهانة المشجعين المصريين

ستوديو

شاهد.. راغب علامة بصحبة عائلته في العطلة الصيفية باليونان

بتورتة عملاقة.. بريانكا شوبرا تحتفل بعيد ميلادها الـ 37 (شاهد)

مدرب منتخب مصر الأسبق: العالم انبهر بحفل افتتاح أمم إفريقيا (فيديو)

لطيفة تشعل حفل مهرجان قرطاج وتغني نشيد الجزائر (صور)

ads

رياضة

ولفرهامبتون يفوز بكأس البريميرليج بعد تغلبه على السيتى بركلات الترجيح

"الشباب والرياضة" تسدل الستار على أوسكار الإبداع الافريقى

الدنماركي إيركسن على رادار أتلتيكو مدريد

حركة انتقالات اللاعبين المصريين في الدوري الإنجليزي

الرئيس نيوز

شاهد.. وسام رفيع من السنغال للرئيس الراحل أنور السادات

محلل سوداني: "الجبهة الثورية" تهدد بالتفاوض "المنفرد" مع العسكري

المالية تطمئن الموظفين: صرف زيادات الحد الأدنى والعلاوات بأثر رجعي

انهيار عقار مكون من 3 طوابق بالسيدة زينب

منوعات

التبت تستضيف 13.4 مليون سائح في النصف الأول من 2019

العثور على رسالة فى زجاجة عمرها 50 عامًا فى أستراليا

"نمرة" تسترخي في منزل عند غياب أصحابه

الصين تنظم المعرض الدولي الـ21 لصناعة المعادن نهاية أكتوبر

كشكول

دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس بأزهر أسيوط

"التداوي" يعلن جاهزية مدارس قرية بولاق لمسابقة "أجمل مدرسة "

هندسة عين شمس تعلن عن برامجها الجديدة بنظام الساعات المعتمدة

رئيس الدقهلية الأزهرية يشهد إجراء قرعة كنترولىّ الدور الثاني

إسلام سياسي

جمال حشمت يؤسس مركزا بحثيا للتحريض ضد مصر

أبوقتادة الفلسطيني يحذر عناصر الجماعات الإرهابية بأوروبا من صفقات الترحيل

هاني السباعي: قناة الجزيرة أصبحت بوقًا للملالي وقطر مدرسة التدليس

مسئول بالآثار: اكتشاف إسرائيل مسجدًا في النقب تزوير للتاريخ

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود
حميد أحداد يلوح بالرحيل عن الزمالك
ماجد حبته
الإسرائيليون الدواعش
بسنت حسن
رحل فارس السينما وناسكها
د.كريمة الحفناوى
«ز. ر. ع» زرع.. و«ح. ص. د» حصد
المزيد

الثقافة

"سراديب نافوخي" على طاولة ورشة الزيتون الإثنين المقبل

احتفالية تدشين خطة تجوال عروض بيت المسرح بالسلام

مسرح جمصة الصيفي يستقبل أولي عروض "بحر الهوي"

الكاتب "أسامة غريب" بضيافة مركز الهالة الثقافي الليلة

صفحتنا ع الفيس بوك