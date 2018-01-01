الإحصاء: مصر دعمت أسطول النقل الجماعي العام والخاص بـ 300 مليون جنيه

كشف تقرير رسمي حديث أصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، أن مصر دعمت اسطول النقل الجماعي للركاب والبضائع العام والخاص باستيراد أتوبيسات وميكروباصات ومبنى باصات بأكثر من 300 مليون دولار خلال العام الجاري 2019.



ويشير تقرير جهاز الإحصاء، إلى استيراد مصر أتوبيسات وميكروباصات ومبنى باص وحدات كاملة بقيمة 35.2 مليون دولار خلال الفترة بين شهري يناير وابريل من عام 2019 مقابل 33.3 مليون دولار في الفترة نفسها من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 1.8 مليون دولار.



كما ارتفعت قيمة واردات مصر من سيارات نقل بضائع إلى 125.1 مليون دولار خلال الفترة بين شهري يناير وابريل 2019 مقابل 96.7 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من عام 2018، بزيادة بلغت قيمتها 28.4 مليون دولار خلال عام.



واستوردت مصر جرارات وحدات كاملة بقيمة 95.6 مليون دولار خلال الأربعة اشهر الأولى من عام 2019 مقابل 58 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2018، بارتفاع قدره 38 مليون دولار خلال عام، فيما قدرت واردات عربات سيارات للاستعمالات الخاصة بحوالي 60.4 مليون دولار مقابل 61.7 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.



كان جهاز الاحصاء قد اعلن ارتفاع جملة الواردات إلى 26.2 مليار دولار خلال الفترة بين شهري يناير وابريل 2019 مقابل 25.2 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2018، بزيادة قدرها مليار دولار خلال عام فقط.