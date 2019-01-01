مصرع 4 من أهالي حلوان بحادث سير في "بين الجبلين"

لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون، في حادث سير مروّع بمنطقة بين الجبلين بحلوان؛ بعد اصطدام سيارتين.



وتسبب الحادث في توقّف الحركة المرورية في الطريق المتجه إلى مدينة مايو، وتم الدفع بـسيارة إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات المجاورة.



وتوفي على إثر الحادث كلا من: ناهد محمد عبد الرحمن البالغة من العمر 56 سنة، ونجلها عبد الفتاح حسن الشهير بـ"بيبو" وأصيب حفيديها البالغين 5 و6 سنوات المقيمون بشارع إسماعيل كامل تقاطع منصور، إلى جانب وفاة شخصان من مدينة الرحاب.