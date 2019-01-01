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عالم

حكومة لندن تواجه انتقادات داخلية على خلفية احتجاز ناقلة النفط

السبت 20/يوليه/2019 - 03:13 م
جريدة الدستور
وكالات
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تواجه حكومة لندن انتقادات شديدة داخل البلاد، بسبب فشلها في اتخاذ ما يكفي من الإجراءات لحماية سفن بريطانيا في مضيق هرمز بعد احتجاز ناقلة النفط الإيرانية في جبل طارق.

وأشارت صحيفة "الجارديان" إلى أن احتجاز الناقلة البريطانية Stena Impero أمس لدى إيران يثير تساؤلات جدية بشأن استراتيجية الحكومة البريطانية التي سبق أن احتجزت الناقلة الإيرانية Grace 1 دون أن تؤمن بعد ذلك السفن التابعة للمملكة المتحدة في المضيق الاستراتيجي الذي تسيطر عليه إيران.

وشدد قائد البحرية البريطانية سابقا اللورد ويست في حديث لقناة "سكاي نيوز" أمس على أنه لا يجب الآن على الحكومة البريطانية التظاهر كأن هذا الحادث فاجأها، وتابع: "ما أراه استثنائيا فهو أننا كنا على دراية قبل أيام بأن الإيرانيين سبحاولون فعل شيء من هذا النوع".

وأعرب ويست عن بالغ استغرابه إزاء فشل السلطات البريطانية التام في السيطرة على الوضع وسماحها لسفنها التجارية بدخول منطقة خطر محتمل دون أي حراسة عسكرية، مؤكدا في الوقت نفسه أن سبب هذا الإخفاق يعود إلى قلة عدد السفن في البحرية البريطانية.

وأشارت "غارديان" إلى أن ما بين 15 و30 سفينة تحمل علم بريطانيا تمر يوميا عبر مضيق هرمز.

وتعرض وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت لموجة انتقادات شديدة اللهجة في "تويتر" عندما هدد إيران بـ"رد مدروس وقوي".

وشدد معلقون على تغريدته على أن خطوة طهران كانت متوقعة، وخاصة أنها جاءت عقب إعلان جبل طارق عن تمديد فترة احتجاز الناقلة الإيرانية الموقوفة لمدة شهر، معتبرين أن لندن عرضت المنطقة للخطر عندما أوقفت الناقلة الإيرانية.

وتساءل آخرون عن نهج لندن في ما يتعلق بمسألة الناقلة الإيرانية، ويعتبر البعض أن هانت ليس مؤهلا لتولي منصب وزير الخارجية أو رئيس الوزراء بسبب استبعاده اتخاذ إجراءات عسكرية ردا على التصرف الإيراني.
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