وزير الخارجية التركى يبحث مع بومبيو ملف "الصواريخ الروسية"

قال مصدر في وزارة الخارجية التركية، اليوم السبت، إن وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، بحث في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، قضية أنظمة صواريخ إس-400 الدفاعية الروسية، وبرنامج مقاتلات إف-35، وفق وكالة "رويترز".



ولم يذكر المصدر متى جرت المكالمة بين الوزيرين، وأضاف أن المناقشة تناولت أيضًا الوضع في سوريا.



وأثار شراء تركيا أنظمة إس-400 من روسيا، غضب الولايات المتحدة، شريكتها فى حلف شمال الأطلسى، التي ردت باستبعاد أنقرة من برنامج مقاتلات إف- 35.