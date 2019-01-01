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رياضة

دي ليخت يوضح سر رفضه برشلونة وعلاقته مع رايولا

السبت 20/يوليه/2019 - 03:07 م
جريدة الدستور
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أوضح المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت في تصريح صحفي حقيقة تفضيله الانتقال إلى يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وتفضيله إيطاليا على اللحاق بمواطنه فرينكي دي يونج نحو برشلونة.

وحسم يوفنتوس صفقة دي ليخت مقابل 75 مليون يورو وقام بتقديمه أمس الجمعة، متفوقًا على أندية أوروبا مثل برشلونة وباريس سان جيرمان.

وأجرت صحيفة "تلجراف" الهولندية حوارًا مع دي ليخت أثناء وجوده في الفندق، وتحدث عن علاقته بمينو رايولا وسر عدم الانضمام إلى صفوف "البلوجرانا".

وقال دي ليخت: "الذين يتفاوضون مع الأندية الكبرى يعرفون كيف تسير الأمور حول العالم، رأيت أنه من المفيد أن يكون شخص بجانبي عندما كنت صغيرًا في السن، يهتم فقط باهتماماتي، مينو أفضل عميل في العالم باعتقادي".

وبالتطرق لعدم الانتقال إلى برشلونة "الانتقادات دائمًا موجودة ولكل شخص رأيه، لكني أعرف ما يقدمه لي، أضحك عندما يقول الناس أنه يجبرني على الذهاب إلى فريق معين، لكن مينو يعطيني كل شيء لاتخاذ قراري، لديه رأي ولدي رأيي الخاص واتخذ القرار ثم أخبره بالمضي قدمًا، لقد اتفقنا على اختيار يوفنتوس، في هولندا يعتبرون عدم اختيار برشلونة بالأمر الغريب".

وختم دي ليخت حديثه "أنا سعيد جدًا كوني انتقلت إلى يوفنتوس، لقد نظرت إلى الجانب الرياضي بكل بساطة، لقد فوجئت بالنقد بالنسبة لخياري، الكل يعتقد أن عليّ الذهاب إلى برشلونة، لكن في النهاية أنا من يقرر، يوفنتوس يؤمن بي وإيطاليا البلد الذي يحظى به الدفاع بالكثير".
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