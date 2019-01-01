"اضطرابات جسدية".. أعراض مرض التمثيل الغذائى

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن فحص مليون و69 ألفًا و576 عينة لأطفال حديثى الولادة، لفحص نقص هرمون الغدة الدرقية والفينيل كيتونوريا الخاص بالاكتشاف المبكر لمرض التمثيل الغذائى، وذلك خلال النصف الأول من العام الحالى.



وأوضحت وزارة الصحة، فى بيان اليوم، أن المعامل المركزية قامت بفحص 177 ألفًا و800 مواطن لاستخراج شهادات صحية للسفر للخارج، كما تم فحص 94 ألفًا و27 عينة بمعامل الميكروبيولوجى والفيروسات، و33 ألفًا و337 عينة بمعامل الهرمونات ودلالات الأورام، و15 ألفًا و473 عينة بمعامل الكيمياء الإكلينيكية وأبحاث الدم، و11 ألفاً و837 عينة بمعمل الهيستوباثولوجى، وألفى و41 عينة بمعامل الدرن، بالإضافة إلى 1941 عينة بمعمل المخدرات والعقاقير الطبية.



ترصد "الدستور" أعراض مرض التمثيل الغذائي الذي تجريه الصحة لأطفال حديثي الولادة.



- الخمول وفقدان الوعي.

- نوبات التشنج والصرع.

- فقدان إحدى القدرات، كالجلوس أو الإمساك بالأشياء وفقدان البصر.

- انقطاع التنفس أو صعوبة التنفس أو تسارع التنفس.

- الالتهابات البكتيرية في الدم بسبب ضعف المناعة.

- ظهور رائحة غريبة من الجسم.

- خلل في نمو الجسم عند الأطفال، كالطول أو الوزن.

- ارتخاء العضلات.

- تضخم الكبد والطحال.











