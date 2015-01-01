مدرب بيراميدز السابق يحلم بقيادة منتخب الأرجنتين

اعترف رامون دياز المدير الفني لنادي بيراميدز السابق، عن رغبته في التواجد بمنصب المدير الفني لمنتخب بلاده الأرجنتين.



ورحل مدرب ريفر بليت الأسبق عن الدوري المصري بعد نهاية مباريات فريقه بالبطولة في بداية شهر يونيو الماضي، بعد احتلاله المركز الثاني خلف الأهلي.



وعلق دياز في تصريحات لشبكتي سي إن إن وTNT صباح اليوم السبت: "أود الحصول على القيادة الفنية للمنتخب الوطني، ولكن هناك مدرب (ليونيل سكالوني) في الوقت الحالي وأتمنى له كل التوفيق في المرحلة المقبلة".



وأضاف: "مدرب المنتخب يجب أن يكون لديه الخبرة الكافية من أجل معرفة كيفية بناء الفرق، وهذه المسئولية تقع على المسئولين في اتحاد الكرة حتى يتفادون ارتكاب أخطاء تهدد مسيرة الفريق".



وواصل تصريحاته: "لدي خبرة سابقة في قيادة المنتخبات في بطولة كوبا أمريكا لمرتين (مع باراجواي في 2015 و2016)، لأنك عندما تقود منتخبًا يكون لديك الفرصة لمعايشة الكثير من الأشياء الجديدة، لذلك كانت تجربتي فريدة ورائعة".



وعن أداء ميسي في كوبا أمريكا 2019 بالبرازيل: "تفاجأت كثيرًا بسبب أداءه، وتسجيله هدف واحد فقط في تلك البطولة".



وتابع: "من الصعب على اللاعب تسجيل الكثير من الأهداف عندما يلعب بالطرف الأيمن، لأنه قد اعتاد مؤخرًا مع برشلونة في التواجد بوسط الملعب".



وأتم: "ولكن على الرغم من أن ميسي لا يمر بفترة جيدة، لكن وجوده مهم مع منتخب الأرجنتين لأنه يستطيع حل مشاكل كثيرة تواجه الفريق من خلال موهبته".