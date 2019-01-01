برشلونة يراقب موهبة جديدة فى الدورى الألمانى

يواصل نادى برشلونة الإسبانى، مساعيه لتعزيز صفوفه فى سوق الانتقالات الصيفية الحالية.



وحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن برشلونة وضع ضمن اهتماماته كاي هافيرتس، لاعب باير ليفركوزن الألماني، مشيرة إلى أنه راقب مستوى اللاعب الموسم الماضي 20182019.



وأكدت "بيلد" أن بايرن ميونخ مهتم باللاعب، لذا قرر مراقبته لموسم جديد، ما ارتبط اسم اللاعب بنادي ليفربول الإنجليزي.



ويمتد عقد هافيرتس الحالي مع باير ليفركوزن حتى يونيو 2022.



وتعاقد برشلونة حتى الآن مع نوربيرتو نيتو، وفرينكي دي يونغ، وأنطوان غريزمان.