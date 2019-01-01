السعودية: نقل إيراني إلى سلطنة عمان بعد تقديم الرعاية الطبية له

صرّح مصدر مسئول في وزارة الخارجية السعودية بأن الوزارة تلقت طلبًا من الخارجية الإيرانية، عبر السفارة السويسرية في الرياض، لنقل مواطن إيراني إلى سلطنة عمان، بعد تحسن حالته الصحية.



وأوضح المصدر أنه تم نقل المواطن الإيراني المذكور إلى سلطنة عُمان بعد تقديم الرعاية الطبية اللازمة له بمستشفيات المملكة التخصصية، وبعد التأكد التام من استقرار حالته.



وأضاف المصدر أن عملية إخلاء المواطن الإيراني وتقديم الرعاية الطبية له، ومن ثم نقله إلى سلطنة عُمان بعد تحسن حالته الصحية، جاءت بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وذلك انطلاقًا من مواقف المملكة الثابتة تجاه تلبية النداء وتقديم العون والمساعدة، والقيام بدورها الإنساني دون تسييس، رغم ما تمثله هذه السفينة المشبوهة من تهديد للأمن والسلم الإقليمي والدولي.