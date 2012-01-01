بملامح ملائكية.. جيجي حديد تستعيد طفولتها مع جمهورها

نشرت جيجي حديد على موقع التواصل الاجتماعي "الانستجرام" عدة صور لها في طفولتها، لتستعيد بها ذكرياتها مع جمهورها، وتؤكد لهم أنها بعيدة تمامًا عن عمليات التجميل المبالغ فيها.



وتعمل جيلينا نورا حديد، المشهورة باسم جيجي حديد، عارضة أزياء، وشخصية تليفزيونية أمريكية من أصل فلسطيني، جاءت شهرتها بعد ظهورها ضمن قائمة موقع Models.com، وصنفت من ضمن أفضل خمسين عارضة أزياء في العالم.



بدأت مسيرتها في التمثيل عام 2012، من خلال الفيلم القصير "Virgin Eyes"، و لعبت فيه دور الشخصية المعروفة "أندريا"، وفي عام 2016، حصلت على لقب أفضل عارضة أزياء عالمية من قبل مجلس الأزياء البريطاني، وظهرت على الشاشات في العديد من الفيديوهات كليب المشهورة مع الفنانة الأمريكية تايلور سويفت، ومع المنتج ومنسق الأغاني الاسكتلندي كالفين هاريس، ومع المغني زين مالك.