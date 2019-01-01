إسرائيل تخشى حصول تركيا على منظومة "S-400"

أبدت قيادات أمنية إسرائيلية عن قلقها من تداعيات حصول تركيا على منظومة الدفاع الجوى الروسية "إس 400".



وأفادت صحيفة "معاريف" العبرية، نقلا عن مصادرها، بأن حصول تركيا على هذه المنظومة يجب أن يقلق القيادة فى تل أبيب، لأنه يمهد لتهديد التفوق النوعي الذي يمتاز به سلاح الجو الإسرائيلي.



ووفقا للصحيفة، فإن إسرائيل لا تخشى أن تقوم تركيا بنقل هذه المنظومات أو معلومات حولها إلى دول معادية مثل إيران، ولكن المخيف أن تقوم دول أخرى في المنطقة باقتناء هذه المنظومات، مما يقلص من هامش المناورة الذي يمتاز به سلاح الجو الإسرائيلي، ويحد من قدرته على توظيف تفوقه النوعي في تنفيذ الجهد الحربي.



وفى السياق، أشار معلق الشئون الاستخبارية، يوسي ميلمان، إلى أنه يجب على إسرائيل عدم الاعتماد على سياسات الإدارة الأمريكية الحالية، بسبب عدم اعتماد الرئيس دونالد ترامب سياسة خارجية صارمة وواضحة وثابتة.