إزالة 340 حالة تعدٍ وإشغال بنطاق مدن ومراكز البحيرة

نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة حملات موسعة، بالتنسيق مع جهاز حماية الأراضي والإدارات الزراعية ومسئولى قسم الإشغالات؛ وذلك لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية، وكذلك رفع كل الإشغالات من الطرق والشوارع والميادين لتيسير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط بمدن ومراكز المحافظة.



أسفرت تلك الحملات عن إزالة 6 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية خلال أسبوع على مساحة 1950م، عبارة عن حفر وقواعد وسملات ومبان بالطوب الأبيض بنطاق قرى (جواد حسني، كوم القناطر بقرية بطورس والمدينة)، وتمت إزالة جميع المخالفات بمركز ومدينة أبوحمص، ورفع 330 حالة إشغال ثابت بمركز ومدينة دمنهور.



كما تمت إزالة شدات خشبية بقرية البسلقون بمركز ومدينة كفر الدوار، ومنع محاولات البناء المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتنفيذ قرارات إيقاف أعمال وفك شدة خشبية 2 حالة مباني بعزبة البوصة على الطريق الدولي وعزبة الوليد تبع الصفاصيف على مساحة 150 مترا، التابعة للوحدة المحلية بالأبعادية بمركز دمنهور.



كما أسفرت الحملة عن إزالة فورية للشروع في بناء مبني بالطوب الأبيض على أرض وضع يد بمساحة 50 م٢ بقرية عثمان بن عفان بمركز ومدينة بدر.