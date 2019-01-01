السكة الحديد: غرامة مالية ضخمة على من يستقل المرفق باشتراك منتهٍ

قال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، إنه تم إصدار قرارات جديدة بشأن الاشتراكات الخاصة بالركاب الذين تم انتهاء الاشتراكات الخاصة بهم.



وأوضح "رسلان"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه في حال الإمساك بمواطن الاشتراك الخاص به قد انتهى سيتم تغريمه منذ فترة الانتهاء وحتى اليوم الذي تم الإمساك بالاشتراك الخاص به، على سبيل المثال إذا كانت درجة التذكرة الخاصة به بتكلفة 5 جنيهات، وكان الاشتراك عدد التجاوز به 3 أشهر فستتم محاسبته من خلال 3 أشهر في 30 يوما بعدد 2 رحلة فى اليوم، فيتعرص حامل الاشتراك إلى غرامة 900 جنيه، وذلك بجانب 200 جنيه غرامة الاكتشاف.



وأكد رئيس الهيئة أنه سيتم تفعيل ذلك لتقنين المخلفات الناتجة عن حاملي الاشتراكات.