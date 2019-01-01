أسماء ضحايا حادث دهس قطار أثناء مرورهما مزلقانًا بقنا

كشف مصدر أمني بمديرية أمن قنا، عن أسماء الضحايا الذين دهسهم قطار أثناء عبورهم مزلقان بقرية كوم يعقوب، التابعة لمركز أبوتشت شمالي محافظة قنا، مما أدي إلي مصرعهم في الحال وتحويلهم إلى مشرحة المستشفي.



وقال المصدر، إن الحادث أسفر عن مصرع كل من: زينب حسين الراوي، وسعدية فايز محمود، وذلك بعد أن ما قطار أثناء، مرورهما بمزلقان السكة الحديد بكوم يعقوب التابعة لدائرة مركز أبوتشت شمالي محافظة قنا.



وكان اللواء مجدي القاضي، مساعد وزير الداخلية لأمن قنا، قد تلقي إخطارًا من اللواء محمود حسن، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، مفاده، مصرع سيدتين أسفل عجلات قطار بمنزلقان قرية كوم يعقوب بمركز أبوتشت، أثناء عبورهما خط السكة الحديد في لحظة قدوم القطار مسرعًا، مما أدي إلي تحولهما إلي أشلاء، وانتقلت الخدمات الأمنية وقامت برفع آثار الحادث، وقامت سيارات الإسعاف بنقل إلي مشرحة المستشفي.



وحرر محضر بالواقعة، فيما أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات، التي عاينت موقع الحادث واستمعت لأقوال شهود العيان وقررت دفن الجثتين.