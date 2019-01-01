التموين تشكل لجنة لتسويات المخابز المخالفة في ضرب الكارت الذهبي

شكلت وزارة التموين والتجارة الداخلية لجنة لتسويات المخابز المخالفة، والتي قامت باستغلال أعطال في السيستم لوجود أعطال في الشركة المسئولة للكروت الذكية، وضرب المخابز الكارت الذهبي بأعلى من المعدلات الرسمية، وهي تتراوح ما بين 500 رغيف و1500 رغيف يوميا.



وقالت مصادر مطلعة بالوزارة، في تصريح خاص لـ"الدستور"، إن اللجنة المشكلة من وزارة التموين والشعبة للمخابز لدفع جميع المستحقات المالية والغرامات الموقعة على المخابز المخالفة، وسحب الكارت الذهبي، ووقف المخابز لمدة 10 أيام لعدد يصل لنحو ألف مخبز مخالف.



وأضافت المصادر أن هناك بعض المستغلين من أصحاب المخابز انتهزوا الفرصة لفتح السيستم لصرف الخبز دون حد أقصي، أدى إلى صرف أضعاف الكميات المحددة من الخبز.



وتابعت المصادر أن الوزارة ستسرد جميع مستحقاتها المالية، وسيتم توقيع الغرامات المالية على المخالفين.







