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عالم

رابطة شركات الملاحة فى النرويج تطالب سفنها بالابتعاد عن "إيران"

السبت 20/يوليه/2019 - 02:42 م
جريدة الدستور
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أوصت رابطة شركات الملاحة في النرويج أعضاءها بالتزام الحيطة خلال رحلاتهم إلى منطقة الخليج، وذلك بعد احتجاز ناقلتي بترول مجددًا في مضيق هرمز.

وفي تصريحات للإذاعة النرويجية (إن آر كيه) النرويجية، قال يون هامرسمارك، مدير السلامة في الرابطة، إنه يوصي السفن النرويجية في المنطقة بأن تحافظ على أكبر مسافة ممكنة بعيدًا عن المياه الإيرانية، في ظل الوضع الخطير هناك.

وحسب بيانات الرابطة، فهناك في الوقت الراهن 38 سفينة تابعة لشركات نرويجية في الخليج، منها ثماني سفن تسير ترفع علم النرويج.

وكانت إيران قد أوقفت ناقلة النفط التي ترفع العلم البريطاني "ستينا إمبيرو"، أمس الجمعة، في مضيق هرمز، وقادت السلطات البحرية الإيرانية السفينة إلى أحد الموانئ بحجة عدم مراعاة لوائح القانون البحري.

وعقب ذلك بفترة قصيرةـ أوقفت إيران سفينة ثانية- وهي السفينة "مسدار" التابعة لشركة الشحن البريطانية "نوربولك شيبينج يو كي"، والتي ترفع علم ليبيريا- لفترة قصيرة أيضًا، أمس الجمعة، لكن تم السماح لها لاحقًا بمواصلة رحلتها.

ويعد مضيق هرمز من أهم الطرق البحرية في العالم، ويحظى بأهمية حيوية في تجارة النفط الدولية، ومن ثم فهو يمثل أهمية خاصة بالنسبة لدولة النرويج الغنية بالنفط.

وكانت ناقلة نفط تابعة لشركة ملاحة نرويجية قد تعرضت لهجوم في المنطقة منتصف يونيو الماضي، وقد اشتعلت فيها النيران بعد انفجارات.

واتهمت الولايات المتحدة وبريطانيا إيران بالوقوف وراء هذا الحادث فيما نفت إيران هذه الاتهامات.
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